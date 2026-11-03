La déclaration historique adoptée à l'issue du 13e sommet de l'Organisation des États turciques (OTG), qui s'est tenu à Ankara en octobre, attire l'attention des analystes politiques et militaires internationaux.

Selon le prestigieux journal turc Milliyet une initiative importante a été avancée lors du sommet pour créer un « Collège de l'industrie de défense de l'OTG » sous l'égide d'Ankara. Cette étape est d'une grande importance car elle vise à former des spécialistes de l'industrie militaire et technologique des pays membres selon des normes turques unifiées.

Un point stratégique de la Déclaration d'Ankara

Dans le document final signé par les dirigeants de l'Ouzbékistan, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizistan et du Kazakhstan, ce projet éducatif est consolidé comme suit :

Instruction pour l'étude de faisabilité : Conformément au texte de la déclaration, il est recommandé aux agences gouvernementales compétentes des pays membres et au Secrétariat de l'OTG d'étudier minutieusement les possibilités d'élaborer et de mettre en œuvre le programme du Collège de l'industrie de défense sous le parrainage de la Turquie ;

Coordination des technologies de défense : Le projet prévoit de centraliser l'échange d'expériences et de technologies dans les domaines de l'industrie de défense, des armes de nouvelle génération, des systèmes sans pilote et de l'ingénierie militaire ;

Qualité du personnel : La Turquie vise à créer une plateforme unique de spécialistes techniques pour les États turciques sur la base des normes de l'OTAN et de son propre complexe militaro-industriel avancé.

Débats géopolitiques : Projet économique ou rapprochement militaire caché ?

Les analystes expriment deux points de vue sur l'évolution de l'organisation suite à cette initiative :

L'inquiétude d'un « centre militaire caché » : Selon certains experts internationaux, la Turquie conduit progressivement l'organisation vers un rapprochement militaire plus profond sous couvert de coopération économique et de formation du personnel dans l'industrie de défense. En effet, la coordination des experts en défense, des systèmes techniques et des normes devient une base solide pour une éventuelle intégration militaire future ;

La position ferme du Kazakhstan : Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a réitéré lors du sommet d'Ankara que l'OTG n'est absolument pas un bloc militaire. Il a souligné que l'organisation « n'est pas une alliance militaire et ne doit pas le devenir à l'avenir », ajoutant que ceux qui suggèrent le contraire tentent artificiellement de créer des conflits ;

Question logique : Dans le même temps, une question légitime se pose aux observateurs : si l'OTG n'a pas l'intention de devenir une alliance politico-militaire, pourquoi les États membres mettent-ils autant l'accent sur l'unification de l'industrie de défense et la création d'une école militaire spécialisée ?

Pour les États turciques, y compris l'Ouzbékistan, le besoin de personnel moderne dans le domaine de l'industrie de défense, la garantie indépendante de la sécurité nationale et l'augmentation du potentiel de production d'armes de haute technologie restent l'une des priorités dans la situation géopolitique complexe d'aujourd'hui.