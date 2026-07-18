Un séisme de magnitude 7,4 secoue le Mexique, une alerte au tsunami a été émise

Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé la région proche de la côte pacifique du Mexique. Bien qu'une alerte officielle au tsunami ait été émise à la suite des secousses, elle a été levée après évaluation de la situation.

Selon les informations, le séisme a été enregistré le 17 juillet à 08h48 heure locale, près du port de Puerto Madero dans l'État du Chiapas, à proximité de la frontière avec le Guatemala. L'épicentre du séisme se situait à environ 10 kilomètres au nord des zones habitées.

Le Centre national de sismologie du Mexique a rapporté qu'une réplique de magnitude 5,2 a également été observée après le séisme principal.

À la suite de l'événement, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) des États-Unis a émis une alerte au tsunami pour les zones côtières situées dans un rayon de 300 kilomètres de l'épicentre. Cependant, après une réévaluation par les experts, cette alerte a été officiellement levée environ une heure plus tard.

Après le séisme, le gouvernement mexicain a mobilisé les services de secours, les forces de sécurité et les unités de protection civile dans la région. Selon les premières informations, aucun décès, blessé ou dommage majeur n'a été signalé pour le moment.

Le ministre de la Marine, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a indiqué que le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à un demi-mètre dans certaines zones côtières, appelant les citoyens à rester temporairement éloignés des plages par mesure de précaution.

Parallèlement, des évacuations préventives ont été effectuées dans certaines localités de l'État du Chiapas proches de l'épicentre. Les autorités ont souligné qu'aucun dommage grave ni situation d'urgence à grande échelle n'a été observé dans le sud-est du pays.

Actuellement, les experts surveillent en permanence la situation et poursuivent le suivi des éventuelles répliques.