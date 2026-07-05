Le chien nommé Tsunami a retrouvé 26 personnes vivantes sous les décombres

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Le chien nommé Tsunami a retrouvé 26 personnes vivantes sous les décombres

Participant aux opérations de recherche et de sauvetage après les dévastateurs séismes survenus au Venezuela, Tsunami , un chien de service, a contribué à sauver la vie de 26 personnes. Le chien spécialement entraîné a repéré les survivants sous les décombres, permettant aux sauveteurs de les retrouver plus rapidement.

Selon Jorge Beyens, chef du groupe cynotechnique opérant dans la zone touchée par la catastrophe naturelle, 26 victimes ont été retrouvées vivantes grâce à Tsunami lors de l'opération de sauvetage.

Le spécialiste précise que Tsunami, âgé de neuf ans, est spécialisé dans la recherche de personnes dans les décombres, les glissements de terrain et autres situations d'urgence. La formation de tels chiens de service nécessite généralement trois à quatre ans.

Tsunami avait déjà participé aux opérations de secours consécutives aux puissants séismes survenus en Turquie. À cette occasion également, il avait réussi à retrouver des survivants là où d'autres équipes de recherche n'avaient pu les détecter.

Le cynologue souligne que l'équipe poursuit actuellement méthodiquement les recherches dans les zones désignées par le poste de commandement des secours.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a exprimé sa profonde gratitude envers Tsunami et son maître.

Selon ses propos, ce courageux chien de service est devenu un symbole d'espoir pour de nombreuses personnes en ces jours difficiles. Rodríguez a souligné que le travail de Tsunami et de son cynologue constitue une part essentielle des efforts de centaines de sauveteurs.

VenezuelaJorge BeensDelcy RodríguezTurquie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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