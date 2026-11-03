Pezeshkian fait une déclaration retentissante sur les menaces et l'unité nationale

Le président iranien Massoud Pezeshkian a fait une déclaration officielle ouverte et émouvante à une époque où la pression militaire et économique sur le pays s'intensifie. Le chef de l'État a souligné qu'il ne craignait aucune menace ou pression extérieure, affirmant que la défense et la force du pays reposent uniquement sur la confiance et l'unité du peuple.

Dans son discours, le dirigeant iranien a déclaré que l'unité nationale ferait échouer tous les plans de l'ennemi et qu'il était prêt à prendre les mesures les plus fermes pour préserver l'économie du pays.

« Si le peuple est avec nous, l'ennemi sera vaincu » : La position ferme du Président

Sur fond de pressions extérieures et de menaces militaires, Pezeshkian a mis l'accent sur le pilier principal de l'État :

Unité et patience : « Si le peuple est avec nous, même si des milliers de personnes périssent, l'ennemi ne pourra rien faire contre nous et n'atteindra pas ses objectifs », a fermement souligné le dirigeant iranien ;

La sécurité personnelle au second plan : Le Président a révélé qu'il ne s'inquiétait pas des pressions exercées sur sa propre vie ou son poste, et que la préservation de l'indépendance et de l'intégrité de l'État était prioritaire sur tout le reste.

Économie et pénurie d'énergie : Austérité stricte pour les usines

Au-delà des déclarations politiques, le président a annoncé une décision inattendue concernant la stratégie de maintien de l'économie intérieure et de l'industrie du pays dans des conditions difficiles :

« Je suis prêt à éteindre la lumière dans mon propre cabinet » : Abordant la question de l'approvisionnement énergétique et de la production, Pezeshkian a déclaré qu'il était prêt à couper l'électricité dans les institutions culturelles, les bâtiments administratifs et même dans son propre bureau pour éviter l'arrêt de la chaîne industrielle nationale ;

L'objectif principal est la stabilité de la production : Selon le dirigeant iranien, la mission prioritaire du gouvernement aujourd'hui est d'assurer la continuité des activités des usines et des fabriques, de préserver les emplois et de poursuivre la production nationale, malgré les sanctions et les restrictions.

Cette intervention de Massoud Pezeshkian montre que les dirigeants iraniens ont décidé de mobiliser la société et de passer à un régime d'austérité stricte face aux crises géopolitiques extérieures et aux tensions économiques intérieures.