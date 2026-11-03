Les services de renseignement du monde turcique s'unissent : un système d'alerte précoce unique a été créé

Les services nationaux de renseignement et de sécurité des pays membres de l'Organisation des États turciques (OET) ont uni leurs forces pour opérer sur la base d'un mécanisme unique. C'est ce qu'a annoncé Ibrahim Kalin, chef de l'Organisation nationale de renseignement de Turquie (MİT), lors du « Forum de dialogue du monde turcique » organisé par la Direction de la communication de la présidence turque.

Sabah Selon les informations diffusées par l'agence, la coopération entre les services spéciaux des États turciques a atteint son plus haut niveau historique, et un système de lutte commune contre les menaces régionales a été pleinement mis en place.

Système d'alerte précoce unique et axes de coopération

S'exprimant lors de la conférence tenue à Ankara, Ibrahim Kalin a abordé l'intégration des services spéciaux et les axes de travail :

Défense et surveillance communes : « Grâce au système que nous avons créé, nous avons la possibilité d'identifier et de suivre les dangers survenant n'importe où dans le monde en même temps que tous nos partenaires », a souligné le chef du MİT ;

Menaces principales : Les parties luttent contre le terrorisme, la traite des êtres humains, la propagation des courants radicaux et d'autres types d'activités illégales transfrontalières sur la base d'un échange rapide d'informations ;

Principe de « sécurité indivisible » : Kalin a révélé la philosophie fondamentale de l'intégration turcique : « Tant que nous ne serons pas tous en sécurité, aucun d'entre nous ne pourra l'être. Pour assurer ma propre sécurité, je dois absolument prendre en compte la sécurité de mes partenaires, de mes voisins et de mes alliés. »

Forum d'Ankara : Une portée au-delà du cadre régional

Ce forum prestigieux, accueilli par Ankara fin octobre, a attiré une grande attention de la part des experts internationaux :

Composition des participants : Des chefs des services de renseignement des États membres de l'OET, des diplomates, des analystes et des représentants des milieux scientifiques ont participé à l'événement ;

Géographie étendue : De même, des représentants d'organisations non gouvernementales et publiques du Moyen-Orient et de plusieurs pays européens ont été impliqués dans cet espace de dialogue.

L'union des services de renseignement des États turciques revêt une importance cruciale pour le renforcement de la sécurité nationale et régionale pour l'Asie centrale, et en particulier pour l'Ouzbékistan, à une époque où l'instabilité géopolitique et les défis mondiaux s'intensifient.