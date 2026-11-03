La reine sous un parapluie, Charles III sous la pluie : une situation cocasse lors d'un événement

Le roi Charles III du Royaume-Uni s'est retrouvé dans une situation inattendue et inconfortable lors de sa visite officielle dans les Caraïbes. Lors d'un défilé militaire solennel marquant l'anniversaire de l'indépendance d'Antigua-et-Barbuda, une forte pluie tropicale soudaine a laissé le monarque britannique sans protection sous le ciel ouvert.

Alors qu'il passait les troupes en revue sur le stade, le roi, trempé, a exprimé son mécontentement en faisant des signes de la main à ses assistants pour qu'ils lui apportent un parapluie.

L'averse surprise lors du défilé et les gestes du roi

L'incident s'est produit lors de la cérémonie officielle organisée au stade Sir Vivian Richards à Saint John's, sur l'île-nation :

Pluie tropicale inattendue : Alors que le roi Charles III, vêtu d'un costume jaune pâle, inspectait les rangs militaires le long du tapis rouge, une pluie torrentielle a soudainement éclaté ;

« Où est le parapluie ? » : Si la reine Camilla a pu rapidement se mettre à l'abri avec son propre parapluie, le service de protocole de Charles III a été distrait un instant. En conséquence, le monarque est resté seul sous la pluie, levant nerveusement les mains pour demander un parapluie à ses assistants ;

Gouttes de pluie sur le visage : Les vidéos montrent clairement le roi, âgé de plus de 70 ans, essuyant l'eau de pluie sur son visage avec une expression mécontente, pressant le personnel de sécurité et du protocole.

D'une situation gênante à l'humour : la réaction du roi

L'incident s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses discussions :

Aide rapide : Peu de temps après, un grand parapluie noir a finalement été apporté au roi, et il a pu poursuivre l'événement ainsi ;

Maîtrise de soi et humour : Une fois la situation maîtrisée, Charles III a retrouvé sa bonne humeur lors d'une conversation avec le Premier ministre Gaston Browne, prenant l'incident avec humour et riant d'avoir été « trempé comme une soupe » ;

Moment viral sur Internet : Comme Charles III avait déjà réagi vivement à des manquements au protocole (par exemple, sa réaction émotionnelle face à un stylo qui fuyait en 2022), ce « scandale du parapluie » est également devenu une tendance majeure dans la presse.

Malgré le calendrier de la visite officielle dans les Caraïbes, ce « cadeau » inattendu de la nature et l'état émotionnel naturel du roi sont devenus les moments les plus mémorables de l'événement.

Vous pouvez regarder ci-dessous les moments où le roi britannique Charles III est resté sous l'averse et a demandé un parapluie avec mécontentement :