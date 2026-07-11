«Je vais tabasser Conor sans pitié» : Holloway fait une déclaration avant le combat

·36·Monde
«Je vais tabasser Conor sans pitié» : Holloway fait une déclaration avant le combat

L'ancien champion de l'UFC, Max Holloway, a exprimé ses pensées sur le prochain combat contre Conor McGregor, le premier champion de l'histoire dans deux divisions. Lors de la conférence de presse, le combattant américain a affirmé qu'il remporterait une victoire convaincante sur son adversaire. Zamin.uz présente les détails de cette déclaration intense.

«Je monterai dans l'octogone et je montrerai tout avec mes coups»

Max Holloway a souligné qu'il ferait tout son possible pour gagner le prochain affrontement et que ce ne serait pas facile pour son adversaire dans l'octogone.

Extrait du discours de Max Holloway lors de la conférence de presse : «Nous nous battrons demain. Vous verrez tout à ce moment-là. Je peux attendre encore un peu. Ce jour-là, je monterai dans l'octogone et je montrerai tout avec mes coups. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner.

Je vais tabasser Conor sans pitié, vous verrez tout par vous-mêmes ce jour-là.»

UFC 329 : Détails du combat principal

Cet affrontement entre deux combattants légendaires est au centre de l'attention des fans d'arts martiaux mixtes (MMA) du monde entier. Découvrez les informations clés sur le prochain combat :

  • Tournoi : UFC 329

  • Statut du combat : Combat principal (main event) du tournoi

  • Date : 12 juillet

  • Lieu : Las Vegas, États-Unis

Cette confrontation entre Conor McGregor et Max Holloway sera sans aucun doute l'un des événements sportifs les plus sensationnels et attendus de l'année.

Макс ХоллоуэйКонор МакгрегорЮФСLas VegasАҚШ
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjectéUne vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjectéAujourd'hui, 11:18Zelensky a créé un nouveau commandement militaire contre la RussieZelensky a créé un nouveau commandement militaire contre la RussieAujourd'hui, 10:14Un nouveau séisme frappe le Venezuela, faisant des victimesUn nouveau séisme frappe le Venezuela, faisant des victimesAujourd'hui, 10:04Des personnes bloquées par les inondations en Chine sont secourues par des drones (vidéo)Des personnes bloquées par les inondations en Chine sont secourues par des drones (vidéo)Aujourd'hui, 09:48La vie de la femme ayant vécu 70 ans dans un « poumon d'acier » s'est éteinteLa vie de la femme ayant vécu 70 ans dans un « poumon d'acier » s'est éteinteAujourd'hui, 01:53«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'Iran«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'IranHier, 23:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois