«Je vais tabasser Conor sans pitié» : Holloway fait une déclaration avant le combat

L'ancien champion de l'UFC, Max Holloway, a exprimé ses pensées sur le prochain combat contre Conor McGregor, le premier champion de l'histoire dans deux divisions. Lors de la conférence de presse, le combattant américain a affirmé qu'il remporterait une victoire convaincante sur son adversaire. Zamin.uz présente les détails de cette déclaration intense.

«Je monterai dans l'octogone et je montrerai tout avec mes coups»

Max Holloway a souligné qu'il ferait tout son possible pour gagner le prochain affrontement et que ce ne serait pas facile pour son adversaire dans l'octogone.

Extrait du discours de Max Holloway lors de la conférence de presse : «Nous nous battrons demain. Vous verrez tout à ce moment-là. Je peux attendre encore un peu. Ce jour-là, je monterai dans l'octogone et je montrerai tout avec mes coups. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner. Je vais tabasser Conor sans pitié, vous verrez tout par vous-mêmes ce jour-là.»

UFC 329 : Détails du combat principal

Cet affrontement entre deux combattants légendaires est au centre de l'attention des fans d'arts martiaux mixtes (MMA) du monde entier. Découvrez les informations clés sur le prochain combat :

Tournoi : UFC 329

Statut du combat : Combat principal (main event) du tournoi

Date : 12 juillet

Lieu : Las Vegas, États-Unis

Cette confrontation entre Conor McGregor et Max Holloway sera sans aucun doute l'un des événements sportifs les plus sensationnels et attendus de l'année.