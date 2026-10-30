Ruée sur le papier toilette au Royaume-Uni après un avertissement du gouvernement

Au Royaume-Uni, une panique d'achat a éclaté parmi la population suite aux recommandations du gouvernement sur la préparation aux situations d'urgence. Les citoyens se sont précipités dans les magasins pour stocker du papier toilette, des conserves, de l'eau potable et d'autres produits essentiels. C'est ce qu'a rapporté The Independent.

Le gouvernement a conseillé à la population de se préparer à d'éventuelles urgences, ainsi qu'à des coupures d'électricité et d'eau. Il est notamment recommandé que chaque foyer dispose de réserves suffisantes pour au moins trois jours en nourriture, eau potable, argent liquide et produits de première nécessité.

Cet appel a provoqué une situation rappelant la période de la pandémie. La demande pour certains produits a grimpé en flèche dans les magasins, entraînant des ruptures de stock.

Les ventes explosent dans les magasins

Selon la société Cheeky Panda, fabricant de papier toilette en bambou, les ventes ont augmenté de 43 % par rapport à la même période en 2025. La cofondatrice, Julie Chen, a approuvé le fait de constituer de petites réserves, mais a appelé à ne pas acheter de manière excessive pour éviter de vider les rayons.

La société Serious Tissues a également enregistré une hausse de 36 % de son volume de ventes au cours des cinq derniers jours.

De même, la chaîne de magasins B&M a vu ses ventes de papier toilette augmenter de 19 %. Chez Maplin, les ventes de lampes de poche ont bondi de 284 %, celles des radios de 92 % et celles des batteries externes (powerbanks) de 106 %.

Sur la plateforme de vente en ligne Ocado, les eaux minérales Volvic et Highland Spring, ainsi que les soupes Heinz, ont été temporairement en rupture de stock.

Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a salué la préparation de la population. Il a souligné que disposer de réserves de nourriture, d'une lampe de poche et d'autres objets essentiels peut s'avérer utile en cas de coupure de courant ou d'inondation.

Que recommande le gouvernement pour une réserve de trois jours ?

Selon les recommandations officielles, il est conseillé à chaque foyer de disposer des éléments suivants :

Eau potable : 3 litres par personne et par jour, pour une réserve de trois jours.

Nourriture : conserves ne nécessitant pas de cuisson, fruits et légumes, ainsi qu'un ouvre-boîte.

Produits d'hygiène : antiseptique, lingettes humides et autres articles nécessaires.

Éclairage : lampe de poche, piles de rechange, vêtements chauds et couvertures.

Moyens de communication : batterie externe pour téléphone et radio à piles.

Trousse de premiers secours : pansements, sparadrap, thermomètre, désinfectants et médicaments essentiels.

Produits pour enfants : couches et nourriture pour bébé prête à l'emploi.

Documents importants : copies de pièces d'identité, argent liquide et numéros de téléphone utiles.

Le gouvernement précise que cette préparation ne vise pas à effrayer la population, mais à assurer la sécurité des citoyens et à les aider à surmonter les premières difficultés en cas d'imprévu.