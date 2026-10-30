Ruée sur le papier toilette au Royaume-Uni après un avertissement du gouvernement

·123·Monde
Ruée sur le papier toilette au Royaume-Uni après un avertissement du gouvernement

Au Royaume-Uni, une panique d'achat a éclaté parmi la population suite aux recommandations du gouvernement sur la préparation aux situations d'urgence. Les citoyens se sont précipités dans les magasins pour stocker du papier toilette, des conserves, de l'eau potable et d'autres produits essentiels. C'est ce qu'a rapporté The Independent.

Le gouvernement a conseillé à la population de se préparer à d'éventuelles urgences, ainsi qu'à des coupures d'électricité et d'eau. Il est notamment recommandé que chaque foyer dispose de réserves suffisantes pour au moins trois jours en nourriture, eau potable, argent liquide et produits de première nécessité.

Cet appel a provoqué une situation rappelant la période de la pandémie. La demande pour certains produits a grimpé en flèche dans les magasins, entraînant des ruptures de stock.

Les ventes explosent dans les magasins

Selon la société Cheeky Panda, fabricant de papier toilette en bambou, les ventes ont augmenté de 43 % par rapport à la même période en 2025. La cofondatrice, Julie Chen, a approuvé le fait de constituer de petites réserves, mais a appelé à ne pas acheter de manière excessive pour éviter de vider les rayons.

La société Serious Tissues a également enregistré une hausse de 36 % de son volume de ventes au cours des cinq derniers jours.

De même, la chaîne de magasins B&M a vu ses ventes de papier toilette augmenter de 19 %. Chez Maplin, les ventes de lampes de poche ont bondi de 284 %, celles des radios de 92 % et celles des batteries externes (powerbanks) de 106 %.

Sur la plateforme de vente en ligne Ocado, les eaux minérales Volvic et Highland Spring, ainsi que les soupes Heinz, ont été temporairement en rupture de stock.

Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a salué la préparation de la population. Il a souligné que disposer de réserves de nourriture, d'une lampe de poche et d'autres objets essentiels peut s'avérer utile en cas de coupure de courant ou d'inondation.

Que recommande le gouvernement pour une réserve de trois jours ?

Selon les recommandations officielles, il est conseillé à chaque foyer de disposer des éléments suivants :

  • Eau potable : 3 litres par personne et par jour, pour une réserve de trois jours.

  • Nourriture : conserves ne nécessitant pas de cuisson, fruits et légumes, ainsi qu'un ouvre-boîte.

  • Produits d'hygiène : antiseptique, lingettes humides et autres articles nécessaires.

  • Éclairage : lampe de poche, piles de rechange, vêtements chauds et couvertures.

  • Moyens de communication : batterie externe pour téléphone et radio à piles.

  • Trousse de premiers secours : pansements, sparadrap, thermomètre, désinfectants et médicaments essentiels.

  • Produits pour enfants : couches et nourriture pour bébé prête à l'emploi.

  • Documents importants : copies de pièces d'identité, argent liquide et numéros de téléphone utiles.

Le gouvernement précise que cette préparation ne vise pas à effrayer la population, mais à assurer la sécurité des citoyens et à les aider à surmonter les premières difficultés en cas d'imprévu.

Royaume-UniSituations d'urgenceRéserves alimentairesWes StreetingPréparation
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Plan de guerre» : le Royaume-Uni recommande à la population de stocker de l'eau et des conserves«Plan de guerre» : le Royaume-Uni recommande à la population de stocker de l'eau et des conserves19 septembre 17:12«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'Occident«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'Occident13 septembre 12:06La jambe d’un enfant d’un an coincée dans un tuyau de toilettesLa jambe d’un enfant d’un an coincée dans un tuyau de toilettes21 août 22:08Un homme au bord de la mort change ses habitudes et sauve sa vieUn homme au bord de la mort change ses habitudes et sauve sa vie28 août 14:58Le typhon Haikui frappe la Chine : 340 000 habitants évacuésLe typhon Haikui frappe la Chine : 340 000 habitants évacués26 juillet 16:54Interdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-UniInterdiction de la vente de lingettes humides au Royaume-Uni1 juillet 22:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité