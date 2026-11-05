Dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club anglais de Manchester City s'est déplacé en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, dans un match spectaculaire riche en 5 buts, remportant une victoire renversante sur le score de 3:2. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, titulaire dès le coup d'envoi, a livré une prestation solide pendant 90 minutes.

Le média britannique influent spécialisé dans l'actualité de Manchester City, Esteemed Kompany, a évalué les performances des joueurs après la rencontre, soulignant tout particulièrement le talent du défenseur ouzbek.

« Khusanov doit rester en défense centrale » : l'avis du média britannique sur Khusanov

Abdukodir Khusanov a obtenu l'une des meilleures notes parmi les défenseurs de l'équipe — 7/10, méritée :

Conclusion des experts : « Khusanov a été excellent. Abdukodir a réalisé son meilleur match de ces dernières semaines. Nous pensons qu'il doit rester à ce poste de défenseur central dans cette équipe », écrivent les analystes du média ;

Notes des coéquipiers : Ses partenaires en défense, Marc Guéhi (6,5), les latéraux Matheus Nunes (6), Nico O'Reilly (7) et le remplaçant Rúben Dias (6) ont été évalués.

Note sévère pour Donnarumma, consécration pour Anderson

Les autres joueurs ayant marqué ou contribué à la victoire ont reçu les notes suivantes :

Gianluigi Donnarumma (4/10) : Malgré des arrêts importants, son erreur sur le premier but égalisateur du RB Leipzig n'a pas été pardonnée, lui valant la note la plus basse ;

Elliot Anderson (8,5/10 — homme du match) : Phénoménal au milieu de terrain. Sa passe décisive pour le but de la victoire d'Haaland a été comparée à une œuvre d'art digne de Kevin De Bruyne ;

Attaque et milieu de terrain : L'auteur du but décisif Erling Haaland (7,5), Enzo Fernández, auteur d'une superbe tête (7,5), Iliman Ndiaye (7), Rayan Cherki (7) et Jérémy Doku (7) ont été récompensés. Phil Foden a reçu 5,5 pour sa prestation passive en seconde période.

Super-affiche à l'Etihad lors de la 5e journée : réception de Naples

Après cette victoire difficile en Allemagne, les hommes d'Enzo Maresca portent leur total à 9 points,faisant un pas important dans la course aux places qualificatives du classement général. Le RB Leipzig, battu, reste à 3 points.

Manchester City accueillera le champion d'Italie, Napoli, lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Ce choc débutera dans la nuit du 25 novembre à 01h00 heure de Tachkent.