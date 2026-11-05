Qui a reçu la note la plus basse à « City » ? Comment Husanov a-t-il joué en défense centrale ? (vidéo)

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Qui a reçu la note la plus basse à « City » ? Comment Husanov a-t-il joué en défense centrale ? (vidéo)

Lors de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, « Manchester City» s'est imposé 3-2 après avoir été mené sur le terrain du « RB Leipzig » en Allemagne. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a débuté la rencontre et a joué l'intégralité des 90 minutes.

Le portail prestigieux de statistiques sportives internationales Flashscore a officiellement évalué les performances des joueurs à l'issue du match. Selon l'analyse du portail, le défenseur ouzbek a de nouveau fait preuve de régularité, surpassant les stars de l'équipe.

La performance de Khusanov en défense centrale : 90 minutes complètes et une note de 7,0

Lors de ce match, le staff technique a confié à Khusanov la ligne de défense centrale :

  • Actions décisives et évaluation : Abdukodir a livré une bataille intense contre les attaquants adverses pendant 90 minutes et a été noté 7,0 points par Flashscore ;

  • Avertissement à la 94e minute : À la 94e minute, temps additionnel, le légionnaire ouzbek a reçu un carton jaune pour une faute tactique ;

  • Un poste à responsabilité : Khusanov consolide de plus en plus sa place dans la hiérarchie des défenseurs centraux des « Citizens ».

Les notes des stars de « City » : Qui a brillé, qui a déçu ?

Parmi les notes attribuées par le portail aux autres joueurs de « Manchester City », un écart important a été observé :

  • La meilleure note pour Elliot Anderson : Le milieu de terrain, auteur de la passe décisive pour Haaland, 8,6 points a été désigné homme du match ;

  • Les leaders de l'attaque et du milieu : Erling Haaland, auteur du but de la victoire, a obtenu 8,4 points, Iliman Ndiaye et Enzo Fernández 7,8 points chacun, et Matheus Nunes 7,3 points ;

  • Les notes les plus basses : Le gardien Gianluigi Donnarumma, critiqué ces derniers temps, a reçu 6,0 points, tandis que Phil Foden, en difficulté, a écopé de 5,7 points , la note la plus basse de l'équipe.

Prochain test à l'« Etihad » : choc contre « Naples »

Après cette victoire difficile en Allemagne, « Manchester City » porte son total à 9 points, conservant ainsi sa position dans le haut du classement de la phase de ligue.

L'équipe dirigée par Enzo Maresca passera un nouveau test sérieux lors de la 5e journée : les Anglais recevront le champion d'Italie, « Naples » , à domicile. Ce choc au sommet débutera le 25 novembre à 01h00 (heure de Tachkent) .

Abdukodir KhusanovManchester CityUEFA Champions LeagueRB LeipzigFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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