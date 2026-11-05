Sensation en LDC : Côme inscrit 9 buts en France, Naples humilié au Portugal

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Sensation en LDC : Côme inscrit 9 buts en France, Naples humilié au Portugal

La 4e journée de la Ligue des champions a pris fin, offrant aux fans de véritables sensations et des résultats inattendus. L'événement le plus retentissant a eu lieu en France : le club italien de Côme, débutant dans la compétition, a pulvérisé la défense de Lens en inscrivant 9 buts à l'extérieur.

Par ailleurs, le Borussia Dortmund a célébré une victoire importante, tandis que le géant italien, Naples, est revenu du Portugal avec une défaite humiliante.

Lens – Côme 1:9 : L'un des scores les plus impitoyables de l'histoire de la LDC

Sous la direction de Cesc Fàbregas, Côme a offert au monde du football un festival offensif inédit en France :

  • Un triplé impeccable de Douvikas : L'attaquant grec Anastasios Douvikas est devenu le héros du match en marquant aux 7e, 32e et 57e minutes ;

  • Pluie de buts : Nico Paz (40e), Lucas Da Cunha (47e), Marc Kempf (53e), Martin Baturina (58e, 69e), Matthias Liberali (62e) et Giovanni Papachiolli (90+1e) ont constamment trouvé le chemin des filets. Le seul but de consolation pour les hôtes a été inscrit par Ruben Aguilar à la 65e minute ;

  • Ascension au classement : Après cette victoire écrasante, Côme grimpe à la 4e place du classement avec 9 points. Lens reste à la 33e place avec 3 points.

Porto – Naples 4:1 : Le champion d'Italie humilié à l'extérieur

Un autre choc de la soirée s'est déroulé au stade du Dragon et s'est terminé par une domination totale des locaux :

  • La supériorité de Porto : Jan Bednarek (11e), Renato Veiga (71e), Jakub Kiwior (80e) et Samu, entré en jeu (89e sur penalty), ont fait trembler les filets adverses ;

  • La crise napolitaine : Bien que Scott McTominay ait égalisé à la 43e minute, le jeu de Naples s'est complètement effondré en seconde période. L'expulsion de Rafa Marín à la 88e minute a aggravé les lacunes défensives. Porto remonte à la 26e place, tandis que Naples est 27e avec 3 points.

Volonté à Dortmund, et matchs en Norvège etPays-Bas

Les autres rencontres de la journée ont également été marquées par une lutte intense :

  • Borussia Dortmund 2:1 Betis : Les joueurs de Dortmund ont arraché une victoire difficile grâce aux buts de Fábio Silva (49e) et Karatas (72e) (Ruibal a marqué pour les visiteurs à la 67e). Après ce résultat, le Borussia monte à la 12e place avec 8 points ;

  • Viking 4:1 Sabah : En déplacement en Norvège, les Azerbaïdjanais ont subi une lourde défaite. Botheim a inscrit un doublé ;

  • PSV 1:2 Bruges : Les Belges ont fait preuve de caractère à Eindhoven et ont empoché les 3 points grâce aux buts de Tresoldi et Forbes.

Après 4 journées de Ligue des champions, le classement est devenu plus serré et la lutte pour une place en phase à élimination directe a atteint un nouveau stade.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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