Un enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en Angleterre

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Un enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en Angleterre

Un événement terrifiant s'est produit dans un zoo situé dans le centre de l'Angleterre. Un enfant de trois ans est tombé dans une cage où sont gardés des crocodiles et a été gravement blessé. À la suite de cet incident, la police a arrêté un homme de 30 ans pour tentative de meurtre. L'agence Reuters a rapporté l'information en s'appuyant sur les données de la police du Cambridgeshire.

L'incident s'est produit au zoo Johnsons of Old Hurst, près de la ville de Huntingdon. Dès la réception de l'alerte, le personnel et les services d'urgence se sont rendus immédiatement sur les lieux.

L'enfant blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son état est actuellement décrit comme grave mais stable.

L'inspecteur détective Verity McCann a déclaré que les enquêteurs interrogent actuellement des témoins présents au zoo au moment des faits afin de déterminer les détails de l'incident.

« Nous ne pensons pas que l'homme arrêté et l'enfant se connaissaient », a-t-elle déclaré.

Pour l'instant, la direction du zoo Johnsons of Old Hurst n'a pas fait de déclaration officielle sur cet incident.

Selon le site officiel de l'établissement, le lieu est une ferme familiale où des crocodiles sont entretenus dans le cadre de programmes de conservation de la nature.

La police examine également si les animaux ont attaqué l'enfant ou non. L'enquête se poursuit.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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