Israël envisage d'entourer une prison de crocodiles pour empêcher les évasions

Le projet d'entourer une nouvelle prison israélienne accueillant des détenus palestiniens avec des crocodiles du Nil a suscité de vifs débats. Pour ce faire, le gouvernement a modifié le statut juridique de ces animaux afin de permettre leur utilisation à des fins de sécurité.

Il a été rapporté que la ministre de l'Environnement, Idit Silman, a signé un décret retirant les crocodiles du Nil de la liste des espèces protégées. L'État aura désormais le droit d'utiliser ces reptiles dans des systèmes de sécurité spécifiques.

Cette initiative repose sur une idée avancée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Il avait proposé, il y a quelques mois, de créer une zone de protection entourée de crocodiles autour d'une prison pour détenus palestiniens. Ben Gvir a déclaré s'être inspiré du centre pour migrants aux États-Unis connu sous le nom d'« Alligator Alcatraz ».

Le ministre a même publié sur les réseaux sociaux une image générée par intelligence artificielle le montrant tenant un crocodile en laisse, accompagnée d'un avertissement sévère pour ceux qui tenteraient de s'évader.

Cependant, ce plan est vivement critiqué par les écologistes et les juristes. Les experts soulignent que l'utilisation de crocodiles comme gardiens vivants contrevient à la fois aux droits des animaux et aux exigences de sécurité.

L'Autorité israélienne de la nature et des parcs a déclaré que les crocodiles du Nil ne devraient être conservés qu'à des fins de recherche scientifique et de conservation. Les organisations écologiques affirment que les prisons devraient utiliser des technologies de sécurité modernes et qu'il est impossible d'impliquer des animaux dans de telles tâches.

Les experts ont souligné un autre point important : en hiver, l'activité des crocodiles diminue considérablement, ce qui les empêche de remplir une fonction de garde permanente.

Actuellement, ce projet provoque des débats passionnés au sein de l'opinion publique israélienne et parmi les organisations internationales, et les discussions sur sa mise en œuvre se poursuivent.