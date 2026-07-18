Israël envisage d'entourer une prison de crocodiles pour empêcher les évasions

·5·Monde
Israël envisage d'entourer une prison de crocodiles pour empêcher les évasions

Le projet d'entourer une nouvelle prison israélienne accueillant des détenus palestiniens avec des crocodiles du Nil a suscité de vifs débats. Pour ce faire, le gouvernement a modifié le statut juridique de ces animaux afin de permettre leur utilisation à des fins de sécurité.

Il a été rapporté que la ministre de l'Environnement, Idit Silman, a signé un décret retirant les crocodiles du Nil de la liste des espèces protégées. L'État aura désormais le droit d'utiliser ces reptiles dans des systèmes de sécurité spécifiques.

Cette initiative repose sur une idée avancée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Il avait proposé, il y a quelques mois, de créer une zone de protection entourée de crocodiles autour d'une prison pour détenus palestiniens. Ben Gvir a déclaré s'être inspiré du centre pour migrants aux États-Unis connu sous le nom d'« Alligator Alcatraz ».

Le ministre a même publié sur les réseaux sociaux une image générée par intelligence artificielle le montrant tenant un crocodile en laisse, accompagnée d'un avertissement sévère pour ceux qui tenteraient de s'évader.

Cependant, ce plan est vivement critiqué par les écologistes et les juristes. Les experts soulignent que l'utilisation de crocodiles comme gardiens vivants contrevient à la fois aux droits des animaux et aux exigences de sécurité.

L'Autorité israélienne de la nature et des parcs a déclaré que les crocodiles du Nil ne devraient être conservés qu'à des fins de recherche scientifique et de conservation. Les organisations écologiques affirment que les prisons devraient utiliser des technologies de sécurité modernes et qu'il est impossible d'impliquer des animaux dans de telles tâches.

Les experts ont souligné un autre point important : en hiver, l'activité des crocodiles diminue considérablement, ce qui les empêche de remplir une fonction de garde permanente.

Actuellement, ce projet provoque des débats passionnés au sein de l'opinion publique israélienne et parmi les organisations internationales, et les discussions sur sa mise en œuvre se poursuivent.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pour la première fois dans l'histoire, des robots se sont affrontés dans un combat de MMAPour la première fois dans l'histoire, des robots se sont affrontés dans un combat de MMAHier, 21:40Le maillot de la finale de Pelé vendu aux enchères pour près de 5 millions de dollarsLe maillot de la finale de Pelé vendu aux enchères pour près de 5 millions de dollarsHier, 19:13Le vice-Premier ministre ougandais de 86 ans à nouveau au centre des débatsLe vice-Premier ministre ougandais de 86 ans à nouveau au centre des débatsHier, 19:06Neymar a acheté un yacht de 23 millions de dollarsNeymar a acheté un yacht de 23 millions de dollarsHier, 18:49Une fille recherchée par ses parents vivait à côté d'eux depuis 35 ansUne fille recherchée par ses parents vivait à côté d'eux depuis 35 ansHier, 18:49En Chine, une belle-fille bat sa belle-mère et lui brise quatre côtesEn Chine, une belle-fille bat sa belle-mère et lui brise quatre côtesHier, 18:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Pourquoi la « Cascade de sang » en Antarctique coule-t-elle en rouge ?
Pourquoi la « Cascade de sang » en Antarctique coule-t-elle en rouge ?