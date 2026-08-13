Une femme amputée après une attaque d’alligator en Floride

·14·Monde
Une femme amputée après une attaque d’alligator en Floride

En Floride, aux États-Unis, une femme a été grièvement blessée après avoir été attaquée par un alligator alors qu’elle nageait. Son bras droit a dû être amputé après l’incident.

L’incident s’est produit dans la rivière Silver River dans le comté de Marion. La femme nageait avec un groupe lorsqu’elle a rencontré l’alligator. Selon des témoins, elle a tenté de repousser l’animal avec une pagaie de paddleboard pour sauver sa vie. Mais l’alligator s’est jeté sur elle et l’a entraînée sous l’eau.

Des personnes à bord de bateaux proches ont entendu les cris de la femme et se sont immédiatement portées à son secours. L’alligator l’a relâchée quelque temps plus tard. Un garrot a alors été posé sur son bras blessé à l’aide d’une corde pour contrôler l’hémorragie, puis la femme a été transportée jusqu’à un embarcadère voisin.

Les secours l’ont prise en charge depuis le bateau et l’ont transportée vers un hôpital local. Les médecins lui ont prodigué des soins d’urgence afin de stabiliser son état. Ils ont toutefois décidé par la suite d’amputer son bras droit. La femme a ensuite pu rentrer chez elle, et son état serait en amélioration.

L’alligator recherché puis capturé

Après l’incident, les autorités ont temporairement interdit la navigation et la baignade sur la Silver River. Les agents de la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride ont commencé à rechercher l’alligator responsable de l’attaque.

Le 8 août, il a été annoncé qu’un alligator mâle mesurant environ 9 pieds et 8 pouces, soit près de 3 mètres, avait été capturé. Il a été transféré dans une zone sécurisée. La rivière a ensuite rouvert aux bateaux et aux nageurs.

Les experts avertissent que des alligators peuvent être présents dans différents plans d’eau des 67 comtés de Floride. Les habitants et les touristes sont donc invités à respecter strictement les règles de sécurité.

Il est notamment recommandé de ne nager que dans les zones spécialement désignées et pendant la journée dans les eaux fréquentées par les alligators, de tenir les animaux domestiques éloignés des rives et de ne jamais nourrir les alligators sauvages.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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