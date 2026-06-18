Un homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodiles

·52·Monde
Un homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodiles

Un incident survenu dans un zoo situé dans le centre de l'Angleterre a attiré l'attention du public. Un enfant de trois ans est tombé dans la zone où sont gardés les crocodiles et a été gravement blessé.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans un zoo près de la ville de Huntingdon. Dès la réception du signalement, les forces de l'ordre et les services d'urgence se sont rendus immédiatement sur les lieux.

L'enfant blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins qualifient son état de grave mais stable.

Les autorités d'enquête ont arrêté un homme de 30 ans suite à cet incident. Une enquête est en cours pour crime grave. Selon les premières informations, l'individu arrêté ne connaissait pas l'enfant.

Les forces de l'ordre interrogent les témoins présents au zoo au moment des faits. On examine également si les animaux ont été impliqués dans les blessures de l'enfant.

Actuellement, des experts travaillent à l'élucidation de tous les détails de l'incident. Les activités d'enquête se poursuivent pour répondre aux questions entourant l'événement.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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