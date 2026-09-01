Un mort lors d'un festival avec 21 taureaux au Mexique (vidéo)

Un homme de 29 ans est décédé lors de la course de taureaux annuelle « Huamantlada » à Huamantla, dans l'État de Tlaxcala, au Mexique. Neuf autres personnes ont été blessées après que 21 taureaux de combat ont été lâchés dans les rues, a rapporté "Incidentia".

Détails de l'incident

Pendant le festival, 21 taureaux de combat pesant entre 400 et 500 kilogrammes ont été lâchés dans les rues. Les animaux ont été libérés simultanément dans plusieurs rues et directions différentes. Selon la source, il s'agit du premier décès enregistré lors de la « Huamantlada » en huit ans.

Les vidéos de l'incident montrent une situation chaotique : des gens fuyant les taureaux, des spectateurs grimpant sur des barrières et une personne blessée allongée au sol.

Victime et blessés

La victime de 29 ans était originaire de la municipalité de Huamantla. Selon le Secrétariat à la Santé de l'État, l'homme est tombé en tentant d'échapper au taureau, qui l'a ensuite attaqué. À la suite d'un coup de corne, il a subi un grave traumatisme crânien, une lésion thoracique et une perforation du poumon gauche.

Au total, neuf blessés ont été transportés à l'hôpital général de Huamantla. Deux d'entre eux sont dans un état grave : un homme de 57 ans a été hospitalisé avec une fracture du crâne et son transfert vers l'État de Mexico est prévu. Un citoyen américain de 24 ans résidant à Puebla a également été blessé par un coup de corne. L'état des autres blessés est jugé stable. De plus, un chien a été blessé par un taureau pendant la course.

Réaction des autorités et des services médicaux

Le secrétaire à la Santé de l'État, Rigoberto Zamudio Meneses, a qualifié cet événement de l'une des gardes médicales les plus complexes de ces dernières années. Il a précisé que les premiers secours ont été prodigués à peine une minute et demie après le lâcher des taureaux.

L'administration locale a reconnu que le nombre de participants et certaines violations des règles de sécurité ont dépassé les capacités de contrôle des organisateurs. Le rapport de la mairie indique :