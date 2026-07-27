Les océans comme entité : des scientifiques veulent ajouter le manque d'oxygène aux menaces majeures

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Les océans comme entité : des scientifiques veulent ajouter le manque d'oxygène aux menaces majeures

La baisse rapide des niveaux d'oxygène dans les océans et autres écosystèmes aquatiques de la planète pourrait entraîner le franchissement de limites sûres pour l'humanité. Des scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography de l'Université de Californie à San Diego (UC San Diego) proposent, dans leur étude, d'inclure la désoxygénation du milieu aquatique parmi les indicateurs clés évaluant la stabilité de notre planète. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

À titre d'information, il convient de souligner que le concept des limites planétaires a été présenté pour la première fois à la communauté scientifique en 2009 et comprend neuf processus critiques garantissant la stabilité de la Terre. Ceux-ci incluent le changement climatique, l'acidification des océans, la perte de biodiversité, l'appauvrissement de la couche d'ozone et d'autres facteurs environnementaux mondiaux.

La désoxygénation et ses causes

Comme le rapportent ixbt.com et d'autres sources scientifiques, la diminution de l'oxygène dissous dans les océans, les rivières, les lacs et les eaux côtières est étroitement liée aux neuf processus mentionnés ci-dessus. Le réchauffement climatique induit par l'activité humaine, l'enrichissement excessif en nutriments dû à la pollution et la modification de la circulation des eaux profondes sont indiqués comme les principales causes du manque d'oxygène dans le milieu aquatique.

La baisse des niveaux d'oxygène nuit gravement aux processus chimiques et biologiques cruciaux qui participent à la régulation du climat. Cette situation met en péril la vie de toutes les créatures sous-marines, des micro-organismes aux grands poissons et requins. De plus, les modifications des chaînes alimentaires et la réduction des opportunités de capture de proies ont également un impact négatif sur les mammifères marins.

Stabilité environnementale mondiale et nouvelles mesures

Selon les auteurs de l'étude, la désoxygénation n'est pas un problème isolé, mais plutôt un catalyseur qui amplifie l'impact d'autres facteurs environnementaux. La disparition de l'oxygène affecte directement les processus climatiques, la distribution des espèces et le plein fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Cette méta-étude a été préparée après la conférence climatique COP25 de l'ONU, et les scientifiques visent à surveiller à l'avenir l'état de l'oxygène dans les plans d'eau sur la base d'indicateurs distincts et à fixer des limites mondiales autorisées. Cette approche devrait constituer une étape importante dans l'évaluation de la stabilité de la Terre et l'élaboration de mesures efficaces pour préserver la biodiversité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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