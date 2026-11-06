Analyse avant le match contre Valence : qu'exige José Mourinho de son équipe ?

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Analyse avant le match contre Valence : qu'exige José Mourinho de son équipe ?

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a analysé les performances actuelles de l'équipe et a clairement indiqué sur quels aspects les joueurs doivent travailler de toute urgence.

Selon le journal Marca, le technicien expérimenté a insisté sur la nécessité de mettre fin à la perte de concentration en début de match et à la pratique consistant à tenter des remontadas difficiles par la suite.

« Les erreurs de Santander ne doivent pas se reproduire »

José Mourinho a souligné l'importance de contrôler les débats dès les premières minutes et de ne pas laisser l'initiative à l'adversaire :

  • Avantage initial : « La meilleure façon est de prendre le contrôle total du match dès le début et d'obtenir l'avantage sans être obligé de sauver le score plus tard », a déclaré l'entraîneur ;

  • Leçon d'une expérience négative : Il a cité les matchs passés en exemple : « Par exemple, la situation comme à Santander : à la pause, le score était de 0-3. Bien sûr, sauver le score partiellement ou totalement est positif du point de vue de la volonté collective, mais cela a aussi un côté négatif sérieux » ;

  • La stabilité exigée : « Dans de telles situations, la confiance en ses forces, des joueurs forts sur le banc, l'esprit combatif de l'équipe et la conscience de l'honneur du grand club que vous représentez sont très importants. Cependant, il y a un autre aspect sur lequel nous devons travailler : nous devons réussir à montrer un jeu plus stable et impeccable dès le début des rencontres ».

Un test difficile à Mestalla : le match contre Valence

L'occasion pour les joueurs de Mourinho de corriger ces lacunes arrive très vite :

  • Date du match important : Le « club royal » disputera son prochain match officiel en La Liga le 7 novembre à l'extérieur contre Valence ;

  • Pression à l'extérieur : Le choc intense au stade de Mestalla sera un véritable test pour l'attention et la préparation mentale du Real en début de match.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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