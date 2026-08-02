Fusillade dans l'Idaho, aux États-Unis : morts et blessés

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Fusillade dans l'Idaho, aux États-Unis : morts et blessés

Le 1er août, une fusillade a éclaté près du restaurant In-N-Out Burger à Twin Falls, dans l'Idaho. Selon Reuters, un individu armé a ouvert le feu dans un centre commercial vers 14h30, heure locale. L'incident a fait 3 morts, dont l'assaillant lui-même. Le nombre de blessés s'élève à au moins 2 personnes.

« Il n'y a actuellement aucun danger pour la population. Le tireur a également été abattu », a déclaré le chef de la police de Twin Falls.

Le département des relations publiques a indiqué que la zone de l'incident était très fréquentée et que les victimes se trouvaient actuellement à l'hôpital. La police enquête sur les causes de la fusillade. Après l'événement, les principales routes et ponts de la ville ont été temporairement fermés.

Que sait-on ?

  • Le motif de la fusillade n'a pas encore été déterminé.

  • Nombre de morts : 3 personnes (y compris l'assaillant).

  • Blessés : 2 personnes, hospitalisées.

  • La circulation dans la zone est temporairement restreinte.

La ville de Twin Falls, dans l'Idaho, compte environ 50 000 habitants et est située dans la région de Magic Valley.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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