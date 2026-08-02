Fusillade dans l'Idaho, aux États-Unis : morts et blessés

Le 1er août, une fusillade a éclaté près du restaurant In-N-Out Burger à Twin Falls, dans l'Idaho. Selon Reuters, un individu armé a ouvert le feu dans un centre commercial vers 14h30, heure locale. L'incident a fait 3 morts, dont l'assaillant lui-même. Le nombre de blessés s'élève à au moins 2 personnes.

« Il n'y a actuellement aucun danger pour la population. Le tireur a également été abattu », a déclaré le chef de la police de Twin Falls.

Le département des relations publiques a indiqué que la zone de l'incident était très fréquentée et que les victimes se trouvaient actuellement à l'hôpital. La police enquête sur les causes de la fusillade. Après l'événement, les principales routes et ponts de la ville ont été temporairement fermés.

Que sait-on ?

Le motif de la fusillade n'a pas encore été déterminé.

Nombre de morts : 3 personnes (y compris l'assaillant).

Blessés : 2 personnes, hospitalisées.

La circulation dans la zone est temporairement restreinte.

La ville de Twin Falls, dans l'Idaho, compte environ 50 000 habitants et est située dans la région de Magic Valley.

Vous pouvez laisser votre avis sur cet événement dans les commentaires. Partagez cette actualité avec vos proches sur Telegram et d'autres réseaux sociaux.