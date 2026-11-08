Sensation en Premier League : Manchester City battu à l'extérieur, Husanov a joué 90 minutes

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Sensation en Premier League : Manchester City battu à l'extérieur, Husanov a joué 90 minutes

Une surprise majeure a été enregistrée lors de la 10e journée de la Premier League anglaise. Le prétendant au titre, «Manchester City», s'est incliné lourdement 1-3 sur le terrain de «Nottingham Forest», club situé dans la deuxième moitié du classement.

Pour les fans de football ouzbeks, le point marquant est que le défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov », a disputé l'intégralité des 90 minutes au sein de la ligne défensive des «Citizens».

Le doublé de Delap et la réponse de Cherki : les tournants du match

Au «City Ground», les hôtes ont exercé une pression active dès les premières minutes pour sceller un résultat inattendu :

  • Les attaques rapides de «Forest» : Dès la 6e minute, Cunha a ouvert le score pour les locaux — 1-0. Peu après, à la 18e minute, Liam Delap a creusé l'écart — 2-0 ;

  • L'espoir venu de Cherki : Revenu avec plus d'intensité en seconde période, «City» a réduit le score à la 52e minute grâce à un but de Rayan Cherki — 2-1 ;

  • Le but du K.O. : Cependant, sur une contre-attaque à la 73e minute, Liam Delap a signé son doublé, confirmant la victoire convaincante des «Tricky Trees» sur le score de 3-1.

Husanov sur le terrain pendant 90 minutes et changements tactiques

Sous la direction de Maresca, «Manchester City» a aligné plusieurs cadres pour cette rencontre :

  • Husanov titulaire en défense : Abduqodir Husanov a débuté en défense centrale aux côtés de Rúben Dias et Marc Guéhi, disputant l'intégralité de la rencontre ;

  • Les changements de Maresca à la pause : Pour reprendre le contrôle, l'entraîneur a fait entrer Nunes à la place de Guéhi et O'Reilly à la place de Gvardiol dès le début de la seconde période, puis Foden est entré en jeu, mais ces tentatives n'ont pas suffi pour égaliser ;

  • Haaland et Doku neutralisés : Bien qu'Erling Haaland et Jérémy Doku aient été présents en attaque, la défense de «Nottingham» ne leur a laissé aucune liberté.

Situation au classement

Malgré cette défaite, «Manchester City» conserve la 2e place avec 21 points. «Nottingham Forest», grâce à cette large victoire, porte son total à 9 points et remonte à la 16e place.

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovNottingham ForestFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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