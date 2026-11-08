Javohir Ummataliyev bat son adversaire espagnol lors d'une prestigieuse soirée Queensberry

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Javohir Ummataliyev bat son adversaire espagnol lors d'une prestigieuse soirée Queensberry

À Manchester, en Angleterre, une grande soirée de boxe professionnelle organisée par l'un des principaux promoteurs mondiaux, Queensberry Promotions , a débuté par une excellente nouvelle pour les fans de boxe ouzbeks.

Dans le cadre de cet événement prestigieux, notre jeune et prometteur boxeur Javohir Ummataliyev , a disputé un combat de classement important contre son adversaire espagnol expérimenté, Atakayte Santana.

Domination totale sur 6 rounds et décision des juges

Devant le public britannique, Javohir Ummataliyev a démontré sa technique supérieure et sa préparation tactique :

  • Contrôle de la distance : Dès les premières secondes du combat, Ummataliyev a imposé son rythme grâce à des coups précis et des mouvements agiles ;

  • Combat acharné : Bien que l'Espagnol Atakayte Santana ait tenté plusieurs contre-attaques, notre représentant a défendu avec assurance, ne laissant aucune chance à son adversaire ;

  • Décision unanime des juges : À l'issue d'un combat captivant de 6 rounds, les juges ont reconnu à l'unanimité la supériorité de Javohir Ummataliyev, lui accordant la victoire.

Un palmarès professionnel porté à 3-0

À Manchester, ce succès marque une étape importante dans la carrière de notre boxeur de 20 ans :

  • Série d'invincibilité : Grâce à cette victoire convaincante, Javohir Ummataliyev porte son palmarès professionnel à 3-0 et poursuit son parcours sans défaite ;

  • La voie vers les arènes de Queensberry : Grande-Bretagnegagner lors de grandes soirées de boxe en Grande-Bretagne ouvre la voie à des combats internationaux plus importants et à des titres prestigieux pour notre compatriote.

Javohir UmmataliyevQueensberry PromotionsBoxe professionnelleManchesterSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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