Javohir Ummataliyev bat son adversaire espagnol lors d'une prestigieuse soirée Queensberry

À Manchester, en Angleterre, une grande soirée de boxe professionnelle organisée par l'un des principaux promoteurs mondiaux, Queensberry Promotions , a débuté par une excellente nouvelle pour les fans de boxe ouzbeks.

Dans le cadre de cet événement prestigieux, notre jeune et prometteur boxeur Javohir Ummataliyev , a disputé un combat de classement important contre son adversaire espagnol expérimenté, Atakayte Santana.

Domination totale sur 6 rounds et décision des juges

Devant le public britannique, Javohir Ummataliyev a démontré sa technique supérieure et sa préparation tactique :

Contrôle de la distance : Dès les premières secondes du combat, Ummataliyev a imposé son rythme grâce à des coups précis et des mouvements agiles ;

Combat acharné : Bien que l'Espagnol Atakayte Santana ait tenté plusieurs contre-attaques, notre représentant a défendu avec assurance, ne laissant aucune chance à son adversaire ;

Décision unanime des juges : À l'issue d'un combat captivant de 6 rounds, les juges ont reconnu à l'unanimité la supériorité de Javohir Ummataliyev, lui accordant la victoire.

Un palmarès professionnel porté à 3-0

À Manchester, ce succès marque une étape importante dans la carrière de notre boxeur de 20 ans :