Lors de la 11e journée de la Süper Lig turque, Istanbul Başakşehir, où évoluent les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, s'est imposé 2-1 sur le terrain de Göztepe au terme d'un match intense.

Dans cette rencontre, le capitaine de notre équipe nationale Eldor Shomurodov a débuté dans le onze de départ des Stambouliotes, tandis qu'un autre de nos joueurs talentueux, Abbosbek Fayzullayev est resté sur le banc durant toute la rencontre.

Réponse rapide et but décisif à la 83e minute

Le match à Izmir a débuté par une forte pression des locaux :

Göztepe ouvre le score : À la 18e minute, les efforts des hôtes ont payé, Juan trouvant le chemin des filets — 1:0 ;

Égalisation rapide de Selke : Başakşehir n'a pas laissé l'écart se creuser longtemps. Quatre minutes plus tard, à la 22e minute, l'attaquant allemand Davie Selke a égalisé — 1:1 ;

Le but de la victoire signé Višća : À l'approche de la fin du temps réglementaire, à la 83e minute, l'expérimenté Edin Višća a trompé le gardien adverse, offrant ainsi les trois points cruciaux à Başakşehir.

Performance de Shomurodov, note et prochain adversaire

La participation et les statistiques des membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont les suivantes :