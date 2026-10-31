Donald Trump et son épouse Melania ont distribué des cadeaux d'Halloween aux enfants à la Maison Blanche (vidéo)

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump ont participé le 29 octobre à l'événement traditionnel organisé à la Maison Blanche à l'occasion d'Halloween. Ils ont accueilli des enfants venus en costumes de fête et leur ont distribué des friandises.

L'événement s'est déroulé sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Les enfants, déguisés en divers personnages, ont rencontré le président et son épouse. Donald et Melania ont posé pour des photos avec eux et ont même signé les costumes de certains enfants.

Des spectacles musicaux et diverses activités de divertissement ont été organisés tout au long de la fête. De plus, l'avion présidentiel américain, Air Force One, a survolé la Maison Blanche à basse altitude, attirant l'attention des participants.

Pour rappel, Halloween est célébré chaque année le 31 octobre. Aux États-Unis, à la veille de la fête, les enfants ont pour tradition de se déguiser et de faire du porte-à-porte pour demander des bonbons.