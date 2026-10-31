Donald Trump et son épouse Melania ont distribué des cadeaux d'Halloween aux enfants à la Maison Blanche (vidéo)

·68·Monde
Donald Trump et son épouse Melania ont distribué des cadeaux d'Halloween aux enfants à la Maison Blanche (vidéo)

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump ont participé le 29 octobre à l'événement traditionnel organisé à la Maison Blanche à l'occasion d'Halloween. Ils ont accueilli des enfants venus en costumes de fête et leur ont distribué des friandises.

L'événement s'est déroulé sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Les enfants, déguisés en divers personnages, ont rencontré le président et son épouse. Donald et Melania ont posé pour des photos avec eux et ont même signé les costumes de certains enfants.

Des spectacles musicaux et diverses activités de divertissement ont été organisés tout au long de la fête. De plus, l'avion présidentiel américain, Air Force One, a survolé la Maison Blanche à basse altitude, attirant l'attention des participants.

Pour rappel, Halloween est célébré chaque année le 31 octobre. Aux États-Unis, à la veille de la fête, les enfants ont pour tradition de se déguiser et de faire du porte-à-porte pour demander des bonbons.

Donald TrumpMelania TrumpMaison BlancheHalloweenÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un pas inattendu de la Maison-Blanche : Trump TV lancé sur YouTube 24h/24Un pas inattendu de la Maison-Blanche : Trump TV lancé sur YouTube 24h/2422 septembre 10:59Trump annonce le lancement d’une opération économique sans précédent contre l’IranTrump annonce le lancement d’une opération économique sans précédent contre l’Iran20 août 07:42Le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébré avec un record historiqueLe 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébré avec un record historique5 juillet 17:11«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde15 août 10:17Démission surprise à la Maison-Blanche : pourquoi le « cardinal de l’ombre » de Trump part-il ?Démission surprise à la Maison-Blanche : pourquoi le « cardinal de l’ombre » de Trump part-il ?15 août 00:40Trump semble encore avoir sommeil : des images à la Maison-Blanche font le buzz sur InternetTrump semble encore avoir sommeil : des images à la Maison-Blanche font le buzz sur Internet14 août 11:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques