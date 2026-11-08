La course au titre s'intensifie : le PSG s'impose et le Paris FC grimpe à la 2e place

La 10e journée de Ligue 1 a souri aux clubs de la capitale. Recevant Troyes au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont PSG remerté une victoire étriquée sur le score de 1 à 0 dans une rencontre difficile.

Dans une autre affiche notable de la journée, la révélation de cette Ligue 1, Paris FC s'est imposé à l'extérieur contre Auxerre pour s'emparer directement de la 2e place du classement.

L'unique but de Zabarnyi et la série noire de Torres

Bien que dominateurs face à Troyes, les Parisiens ont eu du mal à percer la défense adverse :

Le geste décisif d'un défenseur : L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 39e minute — sur un coup de pied arrêté, Ilya Zabarnyi a ajusté la cage adverse pour offrir une victoire précieuse à son équipe ;

Ferran Torres toujours muet : Aligné pendant toute la rencontre sur front de l'attaque du PSG, l'attaquant espagnol Ferran Torres s'est montré actif mais a dû boucler un nouveau match sans marquer ;

Clean sheet pour Safonov : Gardien de but, Matvey Safonov et sa ligne défensive ont parfaitement neutralisé les rares contres adverses pour préserver l'avantage au score.

Nouvelle victoire à l'extérieur pour le Paris FC

Surprenant cette saison, le Paris FC a passé un test délicat avec succès sur la pelouse d'Auxerre :

La frappe de Sinayoko : Le but inscrit par Lassine Sinayoko à la 63e minute a assuré aux Parisiens un succès mérité 1-0 à l'extérieur.

Classement : Les clubs parisiens aux sommets

À l'issue de cette 10e journée, le haut du tableau du championnat de France offre un paysage captivant :