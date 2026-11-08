La course au titre s'intensifie : le PSG s'impose et le Paris FC grimpe à la 2e place
La 10e journée de Ligue 1 a souri aux clubs de la capitale. Recevant Troyes au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont PSG remerté une victoire étriquée sur le score de 1 à 0 dans une rencontre difficile.
Dans une autre affiche notable de la journée, la révélation de cette Ligue 1, Paris FC s'est imposé à l'extérieur contre Auxerre pour s'emparer directement de la 2e place du classement.
L'unique but de Zabarnyi et la série noire de Torres
Bien que dominateurs face à Troyes, les Parisiens ont eu du mal à percer la défense adverse :
Le geste décisif d'un défenseur : L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 39e minute — sur un coup de pied arrêté, Ilya Zabarnyi a ajusté la cage adverse pour offrir une victoire précieuse à son équipe ;
Ferran Torres toujours muet : Aligné pendant toute la rencontre sur front de l'attaque du PSG, l'attaquant espagnol Ferran Torres s'est montré actif mais a dû boucler un nouveau match sans marquer ;
Clean sheet pour Safonov : Gardien de but, Matvey Safonov et sa ligne défensive ont parfaitement neutralisé les rares contres adverses pour préserver l'avantage au score.
Nouvelle victoire à l'extérieur pour le Paris FC
Surprenant cette saison, le Paris FC a passé un test délicat avec succès sur la pelouse d'Auxerre :
La frappe de Sinayoko : Le but inscrit par Lassine Sinayoko à la 63e minute a assuré aux Parisiens un succès mérité 1-0 à l'extérieur.
Classement : Les clubs parisiens aux sommets
À l'issue de cette 10e journée, le haut du tableau du championnat de France offre un paysage captivant :
Le PSG en tête : Crédités de 23 points, les tenants du titre confortent leur position de leader au classement ;
Le Paris FC 2e : Portant son total à 20 unités, le second club de la capitale s'empare de la 2e place et talonne le podium ;
Bas du classement : Battu, Auxerre reste 14e avec 10 points, tandis que Troyes stagne à la 16e place, position délicate avec 8 unités.
Commentaires 0
…