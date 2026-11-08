Un habitant des États-Unis remporte 847 millions de dollars au Powerball

Le détenteur d'un billet vendu dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, a remporté le jackpot de 847 millions de dollars à la loterie Powerball. Il s'agit du neuvième plus gros gain de l'histoire de cette loterie, selon une annonce officielle de la loterie du New Jersey.

Lors du tirage du 4 novembre 2026, le détenteur du billet chanceux a trouvé les six numéros gagnants. Le billet a été vendu dans un supermarché Wegmans situé à Montvale, dans le comté de Bergen, au New Jersey.

Le gagnant dispose de deux options pour recevoir son prix : soit percevoir les 847 millions de dollars sous forme de 30 versements sur 29 ans, soit recevoir un paiement unique de 363,1 millions de dollars avant déduction des impôts.

Cependant, une partie du gain sera prélevée au titre des impôts. Selon les règles de la loterie du New Jersey, 24 % sont retenus pour l'impôt fédéral sur les gains supérieurs à 5 000 dollars, et 8 % pour l'impôt de l'État sur les gains dépassant 500 000 dollars. Il s'agit de taux de retenue initiaux, l'obligation fiscale finale étant déterminée par la déclaration de revenus du gagnant.

L'identité du gagnant n'a pas encore été révélée. Conformément à la législation du New Jersey, les gagnants de la loterie ont le droit de garder leur anonymat.

Avant ce jackpot, personne n'avait remporté le gros lot lors des 35 tirages précédents du Powerball. Le précédent gain majeur a été enregistré le 12 août 2026 dans l'Illinois, où une personne a remporté un jackpot de 1,04 milliard de dollars, choisissant de recevoir 450,5 millions de dollars en une seule fois tout en restant anonyme.