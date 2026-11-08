Le KO spectaculaire de Diyorbek Otajonov en Arabie saoudite secoue le monde (vidéo)

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Le KO spectaculaire de Diyorbek Otajonov en Arabie saoudite secoue le monde (vidéo)

Organisé dans la capitale saoudienne, Riyad, Power Slap 26 a été le théâtre d'un combat dramatique et sensationnel impliquant un athlète ouzbek.

Engagé dans la catégorie des poids mi-lourds, Diyorbek Otajonov a affronté son redoutable adversaire américain Kealii Kanekoa, s'imposant grâce à un KO impressionnant qui a stupéfié le public.

Du knockdown au KO : une confrontation intense au 1er round

Selon les règles du combat, le droit de porter le premier coup est revenu au représentant américain, et les événements ont pris une tournure inattendue :

  • Premier coup et knockdown : Après avoir reçu un coup puissant de Kealii Kanekoa, Diyorbek Otajonov a perdu l'équilibre et a subi un knockdown ;

  • Volonté de fer : Ayant encaissé ce coup dur, l'athlète ouzbek s'est rapidement ressaisi, a passé avec succès l'examen des arbitres et a montré qu'il était prêt à poursuivre le combat ;

  • Une gifle dévastatrice : Lorsque son tour est venu, Otajonov a concentré toute sa force pour asséner une gifle précise et terrifiante au visage de son adversaire. Le combattant américain n'a pas pu résister à cet impact, tombant instantanément dans un KO profond, mettant fin au combat dès le premier round.

Situation dans la division et route vers la ceinture de champion

Cette victoire améliore considérablement le classement mondial de notre compatriote :

  • Classement : Avant ce combat crucial, Diyorbek Otajonov occupait la 7e place du classement des poids mi-lourds de la ligue Power Slap (son adversaire Kanekoa ne figurant pas dans le top 10) ;

  • Prochain objectif : la ceinture : Ce KO brutal rapproche l'athlète ouzbek d'un combat pour le titre. Actuellement, la ceinture de champion Power Slap dans cette catégorie est détenue par le célèbre athlète américain Ron Bata, et il est prévu que la prochaine cible d'Otajonov soit justement cette ceinture.

Diyorbek OtajonovPower SlapKealii KanekoaRiyadArts Martiaux
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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