Les fans et les experts critiquent sévèrement Manchester City après leur défaite 1-3 à l'extérieur contre Nottingham Forest en Premier League.

En raison d'erreurs défensives flagrantes en première mi-temps, Enzo Maresca a été contraint d'effectuer des changements radicaux à la pause. En conséquence, notre compatriote Abduqodir Husanov , qui avait débuté le match comme latéral droit, a disputé la seconde période à son poste habituel de défenseur central.

Les experts de la publication influente cityxtra.co.uk , qui suit de près les activités de Manchester City, ont analysé les performances des joueurs et publié leurs notes finales.

La performance de Husanov et les problèmes défensifs : 5,5 points

Le fait que le jeune défenseur ouzbek ait connu deux mi-temps contrastées n'a pas échappé aux experts :