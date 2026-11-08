Comment s'est comporté Husanov lors du match où les hommes de Maresca ont trébuché ? (vidéo)

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Comment s'est comporté Husanov lors du match où les hommes de Maresca ont trébuché ? (vidéo)

Les fans et les experts critiquent sévèrement Manchester City après leur défaite 1-3 à l'extérieur contre Nottingham Forest en Premier League.

En raison d'erreurs défensives flagrantes en première mi-temps, Enzo Maresca a été contraint d'effectuer des changements radicaux à la pause. En conséquence, notre compatriote Abduqodir Husanov , qui avait débuté le match comme latéral droit, a disputé la seconde période à son poste habituel de défenseur central.

Les experts de la publication influente cityxtra.co.uk , qui suit de près les activités de Manchester City, ont analysé les performances des joueurs et publié leurs notes finales.

La performance de Husanov et les problèmes défensifs : 5,5 points

Le fait que le jeune défenseur ouzbek ait connu deux mi-temps contrastées n'a pas échappé aux experts :

  • Difficultés sur l'aile (1ère mi-temps) : Husanov a eu du mal à s'adapter à la vitesse des joueurs adverses, notamment face à la pression physique de Morgan Gibbs-White sur le côté. Cela a permis aux hôtes de créer plusieurs situations dangereuses ;

  • Fiabilité dans l'axe (2ème mi-temps) : Après les remplacements de Guéhi et Gvardiol à la pause, Husanov a glissé en défense centrale, affichant un jeu beaucoup plus stable, fiable et serein en seconde période. Les experts ont évalué sa performance à 5,5 points .

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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