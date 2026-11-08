La nouvelle position de Husanov : Comment les experts ont évalué les stars de Manchester City

Après la défaite 1-3 à l'extérieur contre Nottingham Forest en Premier League, Manchester City fait face à de vives critiques de la part des supporters et des experts.

En raison d'erreurs défensives flagrantes en première mi-temps, Enzo Maresca a été contraint de procéder à des changements radicaux à la pause. En conséquence, notre compatriote, qui avait débuté au poste de latéral droit, Abduqodir Husanov , a passé la seconde période à son poste habituel de défenseur central.

«Manchester City» Les experts du site influent cityxtra.co.uk , qui couvre de près l'actualité du club, ont analysé les performances des joueurs et publié leurs notes finales.

Performance de Husanov et problèmes défensifs : 5,5/10

Le fait que le jeune défenseur ouzbek ait livré deux mi-temps contrastées n'a pas échappé aux experts :

Difficultés sur l'aile (1ère mi-temps) : Husanov a eu du mal à s'adapter à la vitesse des joueurs adverses, notamment face à la pression physique de Morgan Gibbs-White sur le côté. Cela a ouvert la voie à plusieurs situations dangereuses créées par les locaux ;

Fiabilité dans l'axe (2ème mi-temps) : Après les remplacements de Guéhi et Gvardiol à la pause, Husanov a glissé en défense centrale, affichant un jeu beaucoup plus stable, confiant et serein en seconde période. Les experts ont évalué sa performance à 5,5/10 .

Crise en défense : Qui a reçu quelle note ?

Josko Gvardiol — 4,5/10 (la note la plus basse) : Une erreur grossière au milieu de terrain a conduit au but des locaux. En raison de ses décisions inappropriées, il a quitté le terrain à la mi-temps ;

Gianluigi Donnarumma — 5/10 : Bien qu'on ne puisse pas le blâmer directement sur les buts encaissés, il a manqué d'assurance sur corner, accentuant le danger ;

Ruben Dias — 5,5/10 : Bien qu'il ait semblé un peu plus solide que ses partenaires, il n'a pas atteint son niveau habituel, avec une certaine négligence dans ses interventions ;

Marc Guéhi — 6/10 : Il n'a pas pu résister à la pression physique de Delap et a été remplacé à la pause suite à des erreurs successives.

Attaque et milieu de terrain : Rayon de soleil pour Cherki, journée sans pour Haaland

Rayan Cherki — 7/10 : Quasiment invisible en première période, il a surpris l'adversaire avec un superbe but en seconde, obtenant l'une des meilleures notes de l'équipe ;

Elliot Anderson — 7/10 : Bien qu'il ait commis une erreur ayant mené à un but contre son ancienne équipe, il a été le joueur le plus actif et efficace au milieu de terrain ;

Erling Haaland — 6,5/10 : Le buteur norvégien, qui n'a pas réussi à marquer même après avoir dribblé le gardien, a manqué plusieurs occasions nettes lors d'une journée sans réussite ;

Jérémy Doku et Iliman Ndiaye — 6,5/10 : La défense compacte de Forest n'a laissé aucun espace aux ailiers ;

Enzo Fernández — 6/10 : Bien qu'il ait distribué le jeu au milieu, il n'a pas réussi à créer de différence significative.

Remplaçants :