La ligue d'arts martiaux la plus prestigieuse au monde, l'UFC, a officiellement confirmé le choc tant attendu dans la catégorie des poids moyens. Le combattant russe brillant et presque invaincu, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), affrontera l'ancien roi et star légendaire de l'organisation, Israel Adesanya.

Ce duel sans merci aura lieu le 5 décembre de cette année en Arabie saoudite, en tant que combat principal (main event) de la grande soirée UFC.

Choc entre jeunesse et expérience : statistiques des deux combattants

Dans cet affrontement dans l'octogone, deux écoles et styles différents vont s'affronter :

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) : Ayant attiré l'attention des fans par son style de frappe, ses genoux et ses mouvements de jambes, Shara a disputé 18 combats en MMA professionnel, 17 victoires et n'a enregistré qu'une seule défaite. Le combat contre Adesanya est le tremplin principal pour atteindre l'élite et devenir un prétendant au titre de champion ;

Israel Adesanya (« The Last Stylebender ») : La star nigériane, qui a longtemps défendu avec succès la ceinture des poids moyens, possède une vaste expérience dans l'octogone. Il compte 24 victoires et 6 défaites. Pour l'ancien champion qui cherche à récupérer sa ceinture, ce combat est une opportunité de maintenir son statut et de revenir au sommet.

Comparaison des statistiques des combattants

Indicateur Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) Israel Adesanya Nombre de combats 18 30 Victoires 17 24 Défaites 1 6 Statut principal Star des poids moyens, prétendant Ancien double champion UFC Date et lieu du combat 5 décembre, Arabie saoudite (Combat principal) 5 décembre, Arabie saoudite (Combat principal)

L'intrigue du tournoi en Arabie saoudite

Le Moyen-Orient, et en particulier l'Arabie saoudite, devient ces dernières années le centre des plus grandes cartes d'arts martiaux. Le choc entre Magomedov et Adesanya n'est pas seulement le combat principal de la soirée, mais devrait redéfinir complètement l'équilibre des forces dans la catégorie des poids moyens.

Le vainqueur deviendra assurément le prétendant direct à la ceinture de champion en titre de la division.