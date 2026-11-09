Le combat le plus attendu : l'UFC officialise le choc entre Shara Bullet et Israel Adesanya

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Le combat le plus attendu : l'UFC officialise le choc entre Shara Bullet et Israel Adesanya

La ligue d'arts martiaux la plus prestigieuse au monde, l'UFC, a officiellement confirmé le choc tant attendu dans la catégorie des poids moyens. Le combattant russe brillant et presque invaincu, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), affrontera l'ancien roi et star légendaire de l'organisation, Israel Adesanya.

Ce duel sans merci aura lieu le 5 décembre de cette année en Arabie saoudite, en tant que combat principal (main event) de la grande soirée UFC.

Choc entre jeunesse et expérience : statistiques des deux combattants

Dans cet affrontement dans l'octogone, deux écoles et styles différents vont s'affronter :

  • Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) :

    Ayant attiré l'attention des fans par son style de frappe, ses genoux et ses mouvements de jambes, Shara a disputé 18 combats en MMA professionnel, 17 victoires et n'a enregistré qu'une seule défaite. Le combat contre Adesanya est le tremplin principal pour atteindre l'élite et devenir un prétendant au titre de champion ;

  • Israel Adesanya (« The Last Stylebender ») :

    La star nigériane, qui a longtemps défendu avec succès la ceinture des poids moyens, possède une vaste expérience dans l'octogone. Il compte 24 victoires et 6 défaites. Pour l'ancien champion qui cherche à récupérer sa ceinture, ce combat est une opportunité de maintenir son statut et de revenir au sommet.

Comparaison des statistiques des combattants

Indicateur

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)

Israel Adesanya

Nombre de combats

18

30

Victoires

17

24

Défaites

1

6

Statut principal

Star des poids moyens, prétendant

Ancien double champion UFC

Date et lieu du combat

5 décembre, Arabie saoudite (Combat principal)

5 décembre, Arabie saoudite (Combat principal)

L'intrigue du tournoi en Arabie saoudite

Le Moyen-Orient, et en particulier l'Arabie saoudite, devient ces dernières années le centre des plus grandes cartes d'arts martiaux. Le choc entre Magomedov et Adesanya n'est pas seulement le combat principal de la soirée, mais devrait redéfinir complètement l'équilibre des forces dans la catégorie des poids moyens.

Le vainqueur deviendra assurément le prétendant direct à la ceinture de champion en titre de la division.

UFCSharabutdin MagomedovIsrael AdesanyaMMACombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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