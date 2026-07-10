Les robots pourraient être les premiers « habitants » de Mars

Elon Musk accélère ses plans ambitieux pour préparer l'humanité à vivre sur des planètes extra-terrestres. Le milliardaire a annoncé que d'ici fin 2026, les premiers lancements de fusées cargo seront effectués pour transporter les équipements et matériaux nécessaires à la construction de futures colonies sur la Lune et Mars. Le plus intéressant est que ce ne sont pas les humains qui poseront le pied sur ces nouvelles planètes en premier, mais les robots humanoïdes Optimus de Tesla.

Selon le dernier plan de Musk, SpaceX se concentre principalement sur la construction d'une ville permanente sur la Lune. Il estime que, la Lune étant beaucoup plus proche que Mars, il est plus facile d'y tester les technologies et infrastructures nécessaires à l'humanité. Musk prévoit d'établir une base permanente sur la Lune au cours de la prochaine décennie, tout en envoyant régulièrement des matériaux de construction et des équipements sur Mars pendant sept ans.

Cette semaine, SpaceX a soumis un autre projet important à la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. L'entreprise prévoit de lancer un vaste réseau composé de 100 000 satellites dans l'espace. Ce système est censé renforcer la communication entre la Terre et l'espace, et fournir une puissance de calcul élevée pour des milliards d'appareils d'intelligence artificielle ainsi que pour les robots travaillant sur la Lune et Mars à l'avenir.

Jim Cantrell, membre de l'équipe fondatrice de SpaceX, souligne qu'à l'avenir, chaque robot ne sera pas équipé d'un ordinateur individuel puissant. Les principaux processus de calcul seront effectués via le réseau de satellites. Selon lui, les robots construiront et prépareront toute l'infrastructure avant l'arrivée des humains.

Ces plans entrent désormais dans la phase de mise en œuvre. SpaceX a récemment lancé avec succès 29 satellites Starlink supplémentaires en orbite terrestre basse via sa fusée Falcon 9. Cependant, pour transporter des engins de construction lourds et des charges volumineuses vers Mars, le développement d'un nouveau système de fusée de transport encore plus puissant que le Starship est prévu.

Les experts estiment que l'un des plus grands défis avant de déplacer les humains vers une autre planète est le transport de millions de tonnes de fret dans l'espace. Selon Les Johnson, l'un des anciens directeurs technologiques de la NASA, la création d'un système de transport réutilisable, bon marché et fiable est l'une des conditions essentielles de ce projet.

Selon la stratégie de Musk, avant les humains sur Mars, Tesla Optimus les robots seront envoyés. Ils effectueront le déchargement des cargaisons, l'installation de panneaux solaires, l'assemblage de modules d'habitation, l'extraction d'eau, la production d'oxygène et d'autres travaux d'ingénierie. Les expertssoulignent qu'il est beaucoup plus facile de subvenir aux besoins des robots que des humains. Ils n'ont pas besoin de nourriture ni d'air ; l'énergie électrique et la maintenance technique suffisent.

Les scientifiques soulignent qu'il est nécessaire de préparer l'énergie électrique, l'eau, l'oxygène, le carburant et un environnement habitable pour vivre sur Mars. Des réacteurs nucléaires ou des panneaux solaires peuvent être utilisés comme sources d'énergie. Comme l'eau pourrait se trouver sous la surface de Mars sous forme de glace, les robots devront l'extraire. Il est également prévu d'utiliser des technologies pour produire du carburant de fusée à partir de l'atmosphère martienne et obtenir de l'oxygène par électrolyse.

L'objectif ultime de Musk est d'établir les premières villes autonomes sur Mars capables de survivre sans aide extérieure entre 2045 et 2055. Selon les scientifiques, pour les premiers colons, la vie sur Mars sera à la fois excitante, monotone et dangereuse. En effet, ils seront contraints de vivre principalement dans des structures fermées, l'environnement extérieur restant extrêmement hostile à la vie humaine. Malgré cela, SpaceX et Elon Musk sont déterminés à réaliser l'un des plus grands projets spatiaux de l'histoire de l'humanité.