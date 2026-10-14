Combien de personnes vivent dans l'extrême pauvreté dans le monde ?

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Combien de personnes vivent dans l'extrême pauvreté dans le monde ?

Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'Université d'Oxford, 1,2 milliard de personnes dans 108 pays en développement vivent dans une pauvreté multidimensionnelle. Cela représente une augmentation de 51,5 millions de personnes par rapport au rapport de l'année précédente.

Le rapport, publié le 12 octobre 2026, souligne que 617 millions de personnes vivant dans la pauvreté, soit plus de la moitié, sont des enfants. Ils sont privés de besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'éducation, l'eau potable et l'électricité.

Les chercheurs ont noté qu'une partie de cette augmentation est liée à la croissance démographique. Parallèlement, en moins de 15 ans, l'indice de pauvreté multidimensionnelle a diminué de moitié dans 33 pays.

La plus grande partie des personnes vivant dans la pauvreté réside en Afrique subsaharienne, soit 616 millions de personnes. En Égypte, au Népal et au Tadjikistan, tant le taux de pauvreté que le nombre de personnes touchées ont considérablement diminué.

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