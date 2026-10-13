Le combat entre Dmitry Bivol et Callum Smith est officiellement annoncé

L'un des combats les plus attendus de la fin d'année dans le monde de la boxe professionnelle a été officiellement confirmé. RCC Boxing la société de promotion a annoncé que le 12 décembre une grande soirée de boxe professionnelle sera organisée à Iekaterinbourg.

Dans le combat principal de la soirée, le champion du monde unifié des poids mi-lourds (jusqu'à 79,4 kg), le Russe Dmitry Bivol affrontera le challenger britannique expérimenté Callum Smithpour une défense obligatoire de son titre de champion.

Les participants au combat : De véritables grands noms mondiaux

Les deux boxeurs possèdent une vaste expérience et des titres prestigieux sur le ring professionnel :

Dmitry Bivol (25-1-0, 12 KO) : Le maître des gants russe de 35 ans a débuté sa carrière professionnelle en 2014. Devenu champion des poids mi-lourds pour la première fois en 2017, Bivol a par la suite unifié toutes les ceintures prestigieuses pour atteindre le statut de champion du monde incontesté ;

Callum Smith (31-2-0, 22 KO) : Le boxeur-puncheur britannique de 36 ans a commencé sa carrière en 2015 et est devenu champion du monde des super-moyens (jusqu'à 76,2 kg) en 2018. Évoluant chez les mi-lourds depuis 2021, Smith est considéré comme l'un des principaux prétendants aux titres mondiaux dans cette catégorie.

Pourquoi ce combat est-il important ?

Si ce duel représente un examen sérieux pour Bivol dans sa quête de défense de ses titres, c'est pour Callum Smith, doté d'une grande puissance de frappe, l'opportunité de remporter la plus grande victoire de sa carrière :

Date et lieu du combat : 12 décembre, Iekaterinbourg ;

Statut : Défense obligatoire du titre de champion des poids mi-lourds.

Les promoteurs devraient fournir prochainement des informations complètes sur le reste de la carte et la vente des billets.