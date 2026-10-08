Les longues négociations concernant le prochain combat du champion du monde unifié des poids mi-lourds, Dmitry Bivol, ont abouti avec succès. Le célèbre boxeur britannique Callum Smith, champion par intérim WBO et prétendant obligatoire à la ceinture complète, a signé tous les documents officiels du contrat de combat.

Ce choc sans merci de la boxe professionnelle est prévu pour être organisé à Iekaterinbourg, en Russie.

« Négociations terminées » : Déclaration officielle des organisateurs

Le directeur général de la société de promotion « RCC Boxing Promotions », German Titov, a révélé tous les détails de ce combat pour le titre :

Accord signé : « Aujourd'hui, nous avons conclu des négociations complexes et prolongées avec l'équipe de Callum Smith. Tous les documents nécessaires pour organiser le duel contre Dmitry Bivol ont été officiellement signés », a déclaré Titov ;

Date fixée : La date précise du combat pour le titre est fixée au 12 décembre ;

Confirmation des organisations internationales : Actuellement, les confirmations techniques finales de la WBO, de la WBA, de l'IBF et de la prestigieuse organisation « The Ring » sont attendues pour officialiser complètement le combat, après quoi la grande soirée de boxe sera officiellement annoncée.

La série victorieuse de Bivol à Iekaterinbourg

Les spectacles organisés par « RCC Boxing Promotions » ne sont pas étrangers à Dmitry Bivol. Le maître russe des gants de cuir est monté sur le ring à deux reprises sous la bannière de cette promotion :

Test de 2021 : En 2021, il a défendu avec succès sa ceinture WBA lors d'un combat difficile contre Umar Salamov ;

Triomphe à l'« UGMK-Arena » : En 2026, combattant pour la première fois dans la magnifique arène d'Iekaterinbourg, il a battu Michael Eifert de manière convaincante et a conservé ses ceintures WBA, IBF, IBO et « The Ring ».

La menace de l'adversaire : Le statut obligatoire de Callum Smith

Le Britannique de 36 ans, Callum Smith, est considéré comme un ancien champion du monde des super-moyens et, après son passage dans la division des poids mi-lourds, il est devenu le détenteur par intérim de la ceinture WBO :

Frappe lourde et avantage de taille : Smith est considéré comme l'un des puncheurs les plus dangereux de cette catégorie de poids et devrait poser un sérieux défi à la défense rapide de Bivol ;

Le destin des ceintures : Cette confrontation attendue le 12 décembre déterminera l'équilibre principal sur la voie du titre mondial absolu des poids mi-lourds.

Ce duel, qui aura lieu en décembre au centre d'Iekaterinbourg, prétend être l'un des derniers grands combats pour le titre les plus intenses de l'année.