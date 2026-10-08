Le titre WBO est-il en danger ? Le champion du monde russe Dmitry Bivol revient sur le ring

·15·Sport
Le titre WBO est-il en danger ? Le champion du monde russe Dmitry Bivol revient sur le ring

Les longues négociations concernant le prochain combat du champion du monde unifié des poids mi-lourds, Dmitry Bivol, ont abouti avec succès. Le célèbre boxeur britannique Callum Smith, champion par intérim WBO et prétendant obligatoire à la ceinture complète, a signé tous les documents officiels du contrat de combat.

Ce choc sans merci de la boxe professionnelle est prévu pour être organisé à Iekaterinbourg, en Russie.

« Négociations terminées » : Déclaration officielle des organisateurs

Le directeur général de la société de promotion « RCC Boxing Promotions », German Titov, a révélé tous les détails de ce combat pour le titre :

  • Accord signé : « Aujourd'hui, nous avons conclu des négociations complexes et prolongées avec l'équipe de Callum Smith. Tous les documents nécessaires pour organiser le duel contre Dmitry Bivol ont été officiellement signés », a déclaré Titov ;

  • Date fixée : La date précise du combat pour le titre est fixée au 12 décembre ;

  • Confirmation des organisations internationales : Actuellement, les confirmations techniques finales de la WBO, de la WBA, de l'IBF et de la prestigieuse organisation « The Ring » sont attendues pour officialiser complètement le combat, après quoi la grande soirée de boxe sera officiellement annoncée.

La série victorieuse de Bivol à Iekaterinbourg

Les spectacles organisés par « RCC Boxing Promotions » ne sont pas étrangers à Dmitry Bivol. Le maître russe des gants de cuir est monté sur le ring à deux reprises sous la bannière de cette promotion :

  • Test de 2021 : En 2021, il a défendu avec succès sa ceinture WBA lors d'un combat difficile contre Umar Salamov ;

  • Triomphe à l'« UGMK-Arena » : En 2026, combattant pour la première fois dans la magnifique arène d'Iekaterinbourg, il a battu Michael Eifert de manière convaincante et a conservé ses ceintures WBA, IBF, IBO et « The Ring ».

La menace de l'adversaire : Le statut obligatoire de Callum Smith

Le Britannique de 36 ans, Callum Smith, est considéré comme un ancien champion du monde des super-moyens et, après son passage dans la division des poids mi-lourds, il est devenu le détenteur par intérim de la ceinture WBO :

  • Frappe lourde et avantage de taille : Smith est considéré comme l'un des puncheurs les plus dangereux de cette catégorie de poids et devrait poser un sérieux défi à la défense rapide de Bivol ;

  • Le destin des ceintures : Cette confrontation attendue le 12 décembre déterminera l'équilibre principal sur la voie du titre mondial absolu des poids mi-lourds.

Ce duel, qui aura lieu en décembre au centre d'Iekaterinbourg, prétend être l'un des derniers grands combats pour le titre les plus intenses de l'année.

Dmitry BivolCallum SmithRCC Boxing PromotionsIekaterinbourgBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Doublé de Golovin : La Russie bat l'Iran avec autoritéDoublé de Golovin : La Russie bat l'Iran avec autorité30 septembre 07:46Le combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femmeLe combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femme6 juin 20:31ESPN publie le classement mis à jour des meilleurs boxeurs mondiauxESPN publie le classement mis à jour des meilleurs boxeurs mondiaux4 juin 07:01Israil Madrimov 2e au classement WBO : cinq Ouzbeks dans le top 15Israil Madrimov 2e au classement WBO : cinq Ouzbeks dans le top 154 août 06:38Une soirée de boxe professionnelle sensationnelle et passionnante en RussieUne soirée de boxe professionnelle sensationnelle et passionnante en Russie30 mai 19:17Où est passé Dusmatov ? Changements sensationnels dans le classement WBA pour les boxeurs ouzbeksOù est passé Dusmatov ? Changements sensationnels dans le classement WBA pour les boxeurs ouzbeksAujourd'hui 21:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?