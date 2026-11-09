Sparring avec Nodirbek et secrets de l'intuition : les confidences inattendues de Magnus Carlsen

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Sparring avec Nodirbek et secrets de l'intuition : les confidences inattendues de Magnus Carlsen

Le 16 fois champion du monde d'échecs Magnus Carlsen lors d'une émission caritative en direct organisée pour soutenir l'UNICEF, s'est exprimé en détail sur ses séances d'entraînement conjointes avec le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov , sur son intuition échiquéenne et sur ses projets futurs, rapporte UzChess.

Le grand maître norvégien a souligné que les séances de sparring avec Abdusattorov l'ont aidé à se débarrasser de certaines mauvaises habitudes formées par les parties de blitz en ligne et à retrouver sa forme.

« En jouant contre l'un des meilleurs au monde, on revient à la réalité »

Carlsen a sincèrement admis que le processus de préparation en collaboration avec le leader de l'école d'échecs ouzbek lui a été très bénéfique :

  • Retour à la réalité : « Lorsque vous jouez devant l'échiquier contre l'un des meilleurs joueurs du monde, vous revenez un peu à la réalité et commencez à vous évaluer de manière critique », a déclaré le numéro 1 mondial ;

  • Briser les mauvaises habitudes du blitz en ligne : Magnus explique que jouer trop de parties rapides (blitz) dans l'espace virtuel crée des habitudes d'erreur et d'inattention chez le joueur. Les entraînements sérieux avec Abdusattorov ont été cruciaux pour éliminer ces défauts et retrouver une véritable concentration classique ;

  • Relation personnelle : Carlsen a également noté que non seulement les compétences échiquéennes de Nodirbek, mais aussi ses qualités humaines, ont laissé une impression très positive sur sa famille, notamment sur son fils.

La formule de l'intuition et l'analyse de position de Carlsen

Pendant le direct, Magnus a révélé ses mécanismes de prise de décision sur l'échiquier :

Nombre de variantes

Commentaire du roi des échecs

Diagnostic / État

1 coup candidat

Voir intuitivement la décision idéale

Contrôle positionnel total et confort maximal

2 ou 3 variantes

Nécessité de calculs tactiques et stratégiques

État normal de lutte sans compromis

4 variantes ou plus

Absence de plan précis ou confusion

« Signifie qu'il y a un sérieux problème dans la position »

Carlsen a également exprimé son opinion sur le Système de Londres , traditionnellement considéré comme simple dans la théorie des échecs, soulignant que cette ouverture possède en réalité des couches tactiques beaucoup plus riches et complexes qu'on ne le pensait auparavant.

Championnat du monde à Istanbul : Carlsen a-t-il pris une décision ?

L'une des nouvelles les plus importantes pour les fans concerne le prochain championnat du monde de parties rapides et de blitz.

Le fait que la compétition se déroule à Istanbul, en Turquie, a considérablement augmenté la probabilité de sa participation. Néanmoins, Magnus a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive à 100 % concernant ce voyage.

Magnus CarlsenNodirbek AbdusattorovÉchecsUNICEFIstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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