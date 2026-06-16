Un célèbre artiste russe, auteur de caricatures de Poutine et Loukachenko, a été abattu

L'artiste et actionniste russe Semion Skrepetsky (Robert Kuzovkov), qui vivait en Pologne, a été abattu.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans la ville de Biała Podlaska. Un individu non identifié a tiré plusieurs coups de feu à bout portant sur l'artiste dans un parking.

Les médecins arrivés sur les lieux n'ont pas pu le sauver. Après l'incident, les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération de recherche.

D'après les premières informations, deux personnes pourraient être impliquées dans le crime. Certains rapports indiquent que l'un des suspects, un citoyen biélorusse, a été arrêté.

Semion Skrepetsky était connu pour ses caricatures dédiées à Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko et d'autres figures politiques. Il vivait en Pologne depuis 2021.