Le récital de Raphinha et Yamal : le FC Barcelone écrase Aston Villa

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Le récital de Raphinha et Yamal : le FC Barcelone écrase Aston Villa

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, lors du choc disputé en Catalogne, le FC Barcelone a accueilli le club anglais Aston Villaet s'est imposé avec autorité sur le score large de 3-0.

Les protégés de Hansi Flick ont pris le contrôle total du match dès les premières minutes. Le but rapide de la jeune star Lamine Yamal ainsi que le superbe doublé du capitaine Raphinha en seconde période ont assuré trois points précieux aux Catalans.

Un but rapide et le doublé du leader brésilien

Le sort de la rencontre a été scellé par la précision et l'agressivité des attaquants locaux :

  • Lamine Yamal frappe précoce : Dès la 7e minute, l'ailier de 19 ans a percé la défense adverse pour ouvrir le score et apporter de la sérénité à son équipe — 1-0 ;

  • Le doublé de Raphinha : En seconde période, l'ailier brésilien a prouvé une fois de plus sa grande forme. Il a doublé la mise à la 52e minute, puis a scellé le score à la 64e minute en signant un doublé — 3-0 ;

  • L'impuissance des Anglais : Bien que des joueurs comme Jackson, Buendía et McGinn aient tenté de s'illustrer pour le club de Birmingham, le gardien Joan García et la défense catalane ont fait preuve d'une grande solidité pour garder leur cage inviolée.

Classement : Le FC Barcelone à la poursuite des leaders

Ce duel a redistribué les places parmi les leaders de la phase de ligue :

  • Le FC Barcelone 2e : Grâce à cette victoire, le club catalan totalise 9 points et grimpe à la 2e place du classement général à la différence de buts ;

  • Premier revers pour Aston Villa : Resté à 9 points, le club anglais ne quitte pas le haut du tableau et occupe la 3e place selon la différence de buts.

Le football agressif et offensif pratiqué par l'équipe de Hansi Flick confirme que le FC Barcelone est l'un des grands favoris de la Ligue des champions cette saison.

FC BarceloneAston VillaLigue des championsLamine YamalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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