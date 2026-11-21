En Slovaquie, la nouvelle d'un chasseur ayant capturé un lièvre sauvage gigantesque, presque aussi grand que lui, a attiré l'attention. Les photos de l'animal aux dimensions inhabituelles ont suscité l'étonnement de beaucoup.

On imagine généralement les lapins comme de petits animaux. Cependant, les lièvres sauvages européens diffèrent considérablement des lapins communs par leur apparence et leur morphologie. Ils ont de longues pattes, de grandes oreilles et un corps relativement allongé.

Selon les données, la longueur du corps d'un lièvre européen est généralement comprise entre 55 et 75 centimètres, pour un poids de 3 à 5 kilogrammes. Certains spécimens exceptionnels peuvent être encore plus grands. Ils vivent principalement dans les champs ouverts, les prairies et les lisières de forêts.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces animaux est leur vitesse de course. En cas de danger, les lièvres peuvent atteindre une vitesse allant jusqu'à 70 kilomètres par heure. Leurs pattes arrière longues et puissantes leur permettent de courir rapidement et de faire de grands bonds.

Pour l'instant, aucune information détaillée n'est disponible sur le poids exact, la longueur du corps de l'animal capturé en Slovaquie, l'identité du chasseur ou le lieu de l'événement. Il est donc difficile de confirmer s'il s'agit d'un record. Néanmoins, la photo du chasseur avec l'animal géant a suscité un vif intérêt en tant qu'événement insolite.