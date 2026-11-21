Dirdre Kin, infirmière américaine et athlète expérimentée, a continué à poursuivre ses objectifs sportifs pendant sa grossesse. Elle a réalisé son projet de participer aux sept marathons majeurs du monde durant les derniers mois de sa grossesse.

Au début de l'année, Kin s'était fixé pour objectif de terminer sept marathons prestigieux. Cependant, en mars et avril, elle a remarqué qu'elle avait plus de difficultés que d'habitude lors de ses entraînements. Après des examens, elle a appris qu'elle était enceinte.

Après avoir consulté son obstétricien-gynécologue, l'athlète a décidé de continuer à courir. Elle a participé aux marathons de Sydney à 25 semaines de grossesse, de Berlin à 29 semaines et de Chicago à 31 semaines.

L'épreuve finale était le marathon de New York. Bien que sa grossesse fût visible à ce stade, Kin a parcouru les 42,195 kilomètres en moins de quatre heures.

Dans une interview accordée à CNN, elle a déclaré que le parcours du marathon passait devant l'hôpital où elle doit accoucher. Avant le départ, elle a plaisanté avec son mari en disant qu'elle pourrait y entrer si nécessaire.

Pendant la course, son mari lui a tendu de l'eau et l'a encouragée. Kin a souligné qu'elle était reconnaissante envers son époux pour ce soutien.

Son histoire a attiré l'attention en tant qu'exemple de sport et de persévérance. Cependant, l'activité physique pendant la grossesse doit être évaluée en fonction de la santé de chaque femme et des conseils médicaux.