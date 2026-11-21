La Corée du Nord a développé un système d'intelligence artificielle générative appelé « Fontaine de sagesse ». Il est conçu pour répondre à des questions scientifiques et techniques et pour traduire des textes. Cependant, les capacités de cette nouvelle technologie sont strictement limitées : les utilisateurs ne sont pas autorisés à poser des questions sur des sujets socio-politiques.

Alors que les technologies d'intelligence artificielle se développent rapidement dans le monde, la Corée du Nord a également présenté son propre chatbot. Le système, baptisé « Fontaine de sagesse » (« AI Service System 1.0 »), permet aux utilisateurs d'obtenir des informations dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi que de traduire entre le coréen et l'anglais.

Cependant, l'aspect le plus remarquable de cette intelligence artificielle n'est pas seulement ses fonctions, mais les restrictions imposées à son utilisation. Un avertissement sur l'écran du système indique clairement qu'il est interdit de poser des questions sur certains sujets.

Quelles sont les fonctions de « Fontaine de sagesse » ?

Le système d'intelligence artificielle générative développé en Corée du Nord, selon les informations fournies, est principalement axé sur des objectifs pratiques et scientifico-techniques.

Ses principales capacités sont les suivantes :

Conseils scientifiques et techniques : répondre à des questions liées à la science et à la technologie.

Fourniture d'informations : expliquer divers sujets techniques et scientifiques.

Traduction de textes : traduire du coréen vers l'anglais et vice versa.

Réponses génératives : générer des réponses aux requêtes des utilisateurs basées sur l'intelligence artificielle.

À cet égard, les fonctions du système ressemblent à certaines capacités de base des chatbots génératifs modernes. Cependant, aucune information détaillée n'a été fournie sur ses capacités techniques précises, la base de données utilisée ou le modèle sur lequel il repose.

Il est interdit de poser des questions sur des sujets politiques

Le plus grand intérêt autour de « Fontaine de sagesse » concerne ses règles d'utilisation.

Selon l'avertissement affiché sur l'écran du système, les utilisateurs ne doivent pas poser de questions sur des sujets socio-politiques ou jugés « inappropriés ». Le chatbot ne peut être utilisé que pour des requêtes liées aux domaines de la science et de la technologie.

Cette restriction montre que le système n'a pas été conçu comme un outil de communication universel, mais comme un service spécialisé dans certains domaines.

Parallèlement, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la liste exacte des sujets interdits, les critères utilisés pour les définir ou la manière dont le système répond à de telles requêtes.

Le pas de la Corée du Nord dans le domaine de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans de nombreux secteurs tels que l'éducation, la médecine, l'industrie, les technologies de l'information et l'administration publique. Les pays tentent d'adapter ces technologies à leurs besoins et capacités.

Le système « Fontaine de sagesse » de la Corée du Nord est également remarquable en tant que l'une des étapes vers l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le pays.

Cependant, il est difficile de conclure pour l'instant s'il peut rivaliser avec les chatbots mondialement connus. Pour cela, davantage d'informations sont nécessaires sur les indicateurs techniques, la base de données, la qualité des réponses et les capacités réelles du système.

Il est intéressant de noter que, bien que la Corée du Nord ait créé une nouvelle intelligence artificielle, elle a également prédéfini ce sur quoi les utilisateurs peuvent poser des questions. Cela montre qu'en plus des capacités de la technologie, son champ d'application est tout aussi important.