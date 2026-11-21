Kirsten Schwalbe, âgée de 112 ans, détenait le record de la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire du Danemark. Cependant, de nouvelles informations sur sa vie ont attiré l'attention du public. Des documents des Archives nationales du Danemark ont révélé qu'elle avait occupé deux postes de direction au sein de la section locale du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon les documents, Schwalbe a travaillé comme chef de groupe temporaire et chef de groupe féminin au sein de la section du Parti national-socialiste des travailleurs du Danemark à Holstebro, d'août 1943 à juillet 1944. Son défunt mari dirigeait également la section du parti dans cette région.

Auparavant, Schwalbe avait admis être membre du parti, mais avait affirmé ne pas s'intéresser à la politique et l'avoir rejoint à la demande de son mari. Elle avait également nié soutenir l'idéologie nazie.

Les historiens soulignent que les documents d'archives montrent qu'elle n'était pas une simple membre. Cependant, les informations disponibles ne précisent pas quelles fonctions exactes elle a exercées dans ces postes ni l'étendue de sa participation aux activités du parti.

Suite à la publication de ces informations, une biographie récemment publiée sur sa vie a été temporairement retirée de la vente.