La star portugaise du football Cristiano Ronaldo a porté son total de buts en carrière à 987. Le 24 novembre, lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, il a transformé un penalty contre l'équipe qatarie d'Al-Sadd.

À la 13e minute de la rencontre, Ronaldo a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à Al-Nassr. Cependant, à la 22e minute, Mohammed Waad a égalisé. Puis, à la 52e minute, le but de João Félix d'Arabie saoudite a offert la victoire au club.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Mohammed Waad a reçu un carton rouge direct et a dû quitter le terrain. En conséquence, Al-Sadd a disputé le reste du match en infériorité numérique.

Ainsi, Al-Nassr a battu Al-Sadd 2-1 à domicile. Après cette victoire, le club d'Arabie saoudite a porté son total à 9 points, se hissant à la cinquième place du classement de la zone Ouest de la compétition. Al-Sadd reste à la 14e place avec 2 points.

Pour Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, il s'agit du 987e but de sa carrière. Il ne lui manque donc plus que 13 buts pour atteindre la barre historique des 1000 réalisations.

Al-Nassr disputera son prochain match le 8 décembre contre l'équipe qatarie d'Al-Gharafa.