La sculpture invisible intitulée « Io Sono » (« Je suis »), créée par l'artiste italien Salvatore Garau, a été vendue pour 15 000 euros, soit 18 300 dollars au taux de change de l'époque. Fait curieux, l'œuvre d'art n'a aucune forme physique. C'est ce qu'ont rapporté les publications « ArtNet » et « Le Monde ».

L'événement a eu lieu en mai 2021 à la maison de vente aux enchères italienne Art-Rite. Au lieu de l'œuvre elle-même, l'acheteur a reçu un certificat d'authenticité signé par l'artiste. Il a également reçu des instructions spécifiques sur la manière d'exposer la sculpture.

Selon les instructions de Garau, « Io Sono » doit être placée dans une maison privée, dans un espace vide d'environ 150 × 150 centimètres, sans aucun objet pour l'obstruer. En d'autres termes, une zone spécifique est réservée dans la pièce pour exposer l'œuvre, mais aucun objet visible ne s'y trouvera.

Selon l'artiste, l'art ne consiste pas seulement en des choses que l'on peut voir ou toucher. Selon son concept, le vide peut également acquérir une signification particulière à travers l'imagination, les pensées et la perception humaine.

Ainsi, la personne qui a acheté l'œuvre « Io Sono » n'a pas payé pour une sculpture matérielle, mais pour l'idée de l'artiste et son interprétation artistique.

Pour information, Garau a déjà présenté des œuvres dans ce style auparavant. Une autre de ses sculptures invisibles, intitulée « Buddha in contemplazione », a été exposée sur la place de la Scala à Milan. La zone où se trouve cette œuvre était marquée par un carré blanc dessiné au sol.