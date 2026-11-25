Une formation géologique inhabituelle ayant attiré l'attention des scientifiques a été identifiée sur la planète Mars. Des rangées longues et sinueuses de gros rochers de couleur claire, formant un motif rappelant une empreinte digitale géante sur une zone d'environ 5 sur 15 kilomètres, ont été enregistrées à la surface de la planète. C'est ce qu'a rapporté la publication « ScienceAlert ».

Ce paysage inhabituel a été photographié à l'aide de la caméra haute résolution HiRISE installée sur l'appareil orbital Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Les images montrent que les rochers sont disposés dans un ordre spécifique, formant des motifs géométriques uniques sur la surface martienne.

Il est noté que ce relief mystérieux est situé dans la région volcanique de Tharsis, près de l'équateur de la Planète rouge, à une altitude de 5 455 mètres. Fait intéressant, les images orbitales d'archives prises en 2002 montraient cette zone comme étant presque plate. Cependant, les nouvelles images ont permis de distinguer clairement les rangées de rochers, espacées de 5 à 10 mètres.

Paul Geissler, planétologue au Service géologique des États-Unis, a également confirmé le caractère unique de cette découverte. Les experts n'ont observé jusqu'à présent de tels motifs symétriques et uniques dans aucune autre région de Mars.

Les scientifiques avancent deux hypothèses sur l'origine des rochers

Pour l'instant, le processus exact ayant conduit à cette disposition des rochers n'est pas clair. Cependant, les planétologues examinent deux hypothèses scientifiques principales pour expliquer ce phénomène.

Selon la première version, les changements brusques et répétés de température observés dans les régions polaires et montagneuses de la Terre provoquent un tri des roches. Dans ce processus, les gros rochers se séparent des matériaux plus fins, formant des lignes et des formes polygonales à la surface. Les scientifiques n'excluent pas qu'un processus naturel similaire ait pu se produire sur Mars.

La deuxième hypothèse est liée à l'activité sismique de la planète, c'est-à-dire aux tremblements de terre martiens. Ce processus pourrait entraîner le phénomène appelé « effet noix du Brésil ». Selon celui-ci, lorsque le sol tremble, les petites particules s'enfoncent tandis que les gros rochers remontent progressivement vers la surface pour s'y accumuler.

Néanmoins, les chercheurs sont confrontés à une question importante : l'activité sismique sur Mars peut-elle disposer des rochers de plusieurs tonnes avec une telle précision géométrique, sous forme d'arcs sinueux ?

Pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Les scientifiques continuent d'étudier l'origine de ces structures rocheuses inhabituelles. Cette découverte a prouvé une fois de plus qu'il existe de nombreux phénomènes géologiques à la surface de Mars qui n'ont pas encore été entièrement étudiés et dont la nature reste un mystère pour les chercheurs.