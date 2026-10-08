«Il ne reste que quelques jours avant la fin du monde» : la prophétie d'un pasteur sud-africain fait sensation sur Internet

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«Il ne reste que quelques jours avant la fin du monde» : la prophétie d'un pasteur sud-africain fait sensation sur Internet

Le pasteur sud-africain Joshua Mlakela a affirmé que la fin du monde surviendrait les 12 et 13 octobre.

Le religieux assure que l'événement qu'il avait prédit se produira précisément à ces dates. Ses déclarations sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions parmi les utilisateurs.

Certains tournent les affirmations du pasteur en dérision, publiant des messages ironiques sur les réseaux sociaux. Des blagues suggérant qu'il n'est plus nécessaire d'aller travailler lundi ont notamment fait leur apparition.

Pour l'instant, il n'existe aucune preuve scientifique confirmant les affirmations de Mlakela concernant la fin du monde.

Joshua MlakelaFin du mondePasteurs sud-africainsReligionProphétie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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