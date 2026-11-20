Le député du parlement kirghiz, Nurbek Sidigaliyev, a proposé le transfert de la capitale du pays vers une autre région comme solution au problème croissant des embouteillages à Bichkek. Selon lui, il est également nécessaire d'étendre la construction de passages supérieurs et de ponts dans la ville pour améliorer la situation. C'est ce qu'a rapporté «Kaktus.media». S'exprimant lors de la réunion du Jogorku Kenesh le 18 novembre, le député a déclaré qu'au cours d'une visite avec ses collègues à Och, il avait constaté la construction de nouveaux ponts. Soulignant que cette expérience pourrait être appliquée à Bichkek, il a recommandé à la mairie de construire des passages supérieurs aux carrefours encombrés. En particulier, le député a souligné la nécessité de construire de telles structures à l'intersection de l'avenue Chuy, ainsi qu'aux croisements des rues Tokombaev et Abrakhmanov. Il a affirmé que de tels projets pourraient aider à fluidifier le trafic et à réduire les embouteillages dans la ville.

Sidigaliyev s'est également enquis du coût de construction de l'un des ponts érigés à Och. En réponse, la ministre kirghize de la Construction, de l'Architecture et du Logement, Nurdan Oruntayeva, a indiqué que la construction des ponts en viaduc avait commencé sans que tous les documents nécessaires ne soient initialement finalisés. Elle a précisé que les documents pertinents sont en cours de préparation et que les coûts de construction sont en train d'être calculés. Le maire de Bichkek, Aybek Junushaliyev, a également souligné que la construction de ponts similaires avait commencé dans la capitale. Il a cité comme exemple les travaux en cours à l'intersection de l'avenue Molodaya Gvardiya et de la rue L. Tolstoï. Il a également annoncé qu'il était prévu de commencer la construction d'un passage supérieur sur la Magistrale Sud l'année prochaine. Le député a salué la construction des routes et des ponts à Och, affirmant que cette expérience devrait être largement mise en œuvre à Bichkek. « Les routes et les ponts y sont très bien construits. Il faut faire de même ici, sinon nous ne pourrons pas résoudre le problème des embouteillages. La situation empire de jour en jour. Il faut résoudre le problème de cette manière ou déplacer la capitale », a déclaré Sidigaliyev.