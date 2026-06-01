Les températures en Ouzbékistan baissent légèrement en cette première semaine d'été

Chers compatriotes, la saison estivale tant attendue, baignée de soleil, est arrivée dans notre pays. Les météorologues signalent que la première semaine de cette saison réserve une agréable surprise à nos habitants et visiteurs. Un courant d'air frais remplacera la chaleur torride, et de brèves pluies rafraîchissantes sont attendues dans certaines régions, comme un souvenir du printemps.

Notre humeur au début de l'été dépend de la météo. Restez connectés à notre page pour obtenir des détails importants sur les changements climatiques, les indicateurs de température et les risques d'inondation dans la république, les zones montagneuses et la capitale tout au long de la semaine !

La situation du lundi et la fraîcheur en milieu de semaine

Aujourd'hui, premier jour de la semaine, lundi, le temps sera principalement sec et chaud sur la majeure partie de notre pays. Cependant, il existe un risque de pluies de courte durée et d'orages dans certaines parties de la région de Tachkent et de la vallée de Fergana. Les températures diurnes seront d'environ +34…+36°C, tandis que dans les régions du sud, le soleil sera beaucoup plus fort, atteignant +38…+40°C.

Mais Du 2 au 4 juin il sera possible de reprendre son souffle avant que la chaleur estivale ne s'intensifie :

Première moitié de la journée : Le ciel sera clair, avec une couverture nuageuse principalement faible pendant la nuit et jusqu'à midi.

Seconde moitié de la journée : Dans l'après-midi, des nuages locaux se développeront, avec des pluies de courte durée et des orages attendus dans certaines zones.

Baisse des températures : Le plus réjouissant est que les températures diminueront progressivement au cours de ces journées, atteignant +28…+33 degrés en journée. Dans le sud, la chaleur diminuera légèrement, atteignant +34…+37 degrés.

Vendredi, c'est-à-dire le 5 juin les précipitations cesseront sur la majeure partie de la république. Seules certaines parties de la vallée de Fergana pourraient connaître de brèves pluies accompagnées d'orages. La température générale de l'air restera presque inchangée.

Tempêtes de poussière, vitesse du vent et risques d'inondation dans les montagnes

Au début de l'été, la nature montre également son caractère intense. Alors que la vitesse du vent dans la république sera généralement de 7 à 12 mètres par seconde tout au long de la semaine, dans certains endroits, cet indicateur devrait atteindre 15–20 mètres/seconde Lorsque le vent se renforce, des tempêtes de poussière peuvent se soulever dans certaines régions, il est donc recommandé de faire attention à votre santé.

Une note importante pour nos compatriotes qui prévoient de se détendre dans les montagnes :

Situation dans les zones montagneuses : Du 1er au 5 juin, des pluies de courte durée et des orages sont attendus par intermittence dans les districts de piémont et de montagne. En raison de fortes précipitations, il existe un risque de crues soudaines dans les zones montagneuses. N'oubliez pas de prendre des précautions !

Quel temps fera-t-il dans notre capitale, Tachkent ?

Une semaine plus fraîche et plus agréable est également prévue pour notre belle ville. Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les indicateurs pour chaque jour de la semaine dans le tableau spécial ci-dessous :

Dates Météo et température attendues Vitesse du vent et tempêtes de poussière 1er juin (lundi) De brèves pluies printanières et des orages sont possibles dans la seconde moitié de la journée. La température est assez chaude : +34…+36 degrés. La vitesse du vent augmentera par intermittence, passant des 3–8 mètres/seconde habituels à 10–15 mètres/seconde . 2–4 juin De brèves pluies rafraîchissantes et des orages sont attendus dans la seconde moitié de la journée. La température chutera considérablement jusqu'à +29…+31 degrés . Il existe une possibilité de tempêtes de poussière dans certaines parties de la ville après des vents forts. 5 juin (vendredi) Aucune précipitation n'est attendue à la fin de la semaine, le ciel se dégagera. Les températures diurnes augmenteront légèrement jusqu'à +31…+33 degrés . Le vent continuera de souffler dans sa direction habituelle.

Comme vous pouvez le constater, la première semaine de l'été nous protégera d'une chaleur excessive grâce à son air frais et ses journées pluvieuses. C'est le moment idéal pour des promenades et des conversations agréables avec vos proches !

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