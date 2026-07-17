José Mourinho décide de conserver un attaquant du Real Madrid

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José Mourinho décide de conserver un attaquant du Real Madrid

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a pris une décision inattendue en bloquant le transfert estival du jeune attaquant Gonzalo García. Le technicien portugais a exigé que le joueur de 22 ans, issu de l'académie, ne soit pas vendu afin de maintenir l'équilibre de la ligne d'attaque de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal AS, la direction du Real Madrid avait initialement fixé un prix de 60 millions d'euros pour le joueur et était prête à le vendre. Cependant, après une analyse approfondie de l'effectif, Mourinho a donné des instructions à la direction du club pour interdire le départ du joueur. Selon l'entraîneur, l'équipe manque d'un avant-centre classique.

Doutes concernant Mbappé et Endrick

Mourinho doute tactiquement de la capacité de Kylian Mbappé et d'Endrick à jouer comme de purs « numéros neuf ». Selon ses analyses, bien que Kylian Mbappé soit un attaquant complet et polyvalent, il n'est pas un pur avant-centre. Endrick, quant à lui, est plus efficace sur les ailes ou en tant que second attaquant.

Pour cette raison, José Mourinho considère Gonzalo García, physiquement robuste et doté d'un style d'attaquant traditionnel, comme un candidat approprié pour l'équipe première. Le membre de l'équipe nationale de jeunes d'Espagne a impressionné le staff technique par son excellente condition physique au retour des vacances d'été.

Pour rappel, la saison dernière, sous les ordres de Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, Gonzalo a réussi à marquer 8 buts en 1471 minutes. Son efficacité et sa discipline sur le terrain sont les principaux aspects qui ont attiré l'attention de Mourinho. Le joueur aura désormais une grande opportunité de faire ses preuves.

Selon Goal.com, Gonzalo devrait être titulaire lors du match amical contre la Fiorentina, qui aura lieu le 1er août à Klagenfurt, en Autriche. Comme Kylian Mbappé n'est pas encore revenu de vacances et qu'Endrick n'est pas prêt à jouer, le jeune attaquant a une belle occasion de démontrer son talent.

Dans le cadre de la préparation d'avant-saison, le Real Madrid disputera cinq autres matchs de contrôle. Si Gonzalo justifie la confiance de l'entraîneur lors de ces rencontres, il pourrait devenir une partie intégrante de l'équipe première pour la nouvelle saison, ce qui pourrait bouleverser les plans sur le marché des transferts.

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéTransfertFootball
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Jahongir Tursunov
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