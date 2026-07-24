La légendaire Varta au bord de la faillite : le géant industriel allemand en crise

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La légendaire Varta au bord de la faillite : le géant industriel allemand en crise

Varta, l'un des symboles de l'industrie électrotechnique européenne avec près de 140 ans d'histoire, est officiellement au bord de la faillite. La marque, mondialement connue pour ses batteries et accumulateurs de qualité, n'a pas réussi à surmonter ses difficultés financières. Selon le journal Bild, citant des sources dans les milieux financiers, l'entreprise a déjà déposé le bilan. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le tribunal de district de Stuttgart a confirmé la réception de quatre demandes distinctes visant à déclarer l'insolvabilité de Varta. Selon l'agence Reuters, la cause principale de la crise est l'impossibilité d'attirer de nouveaux investissements. Actuellement, les propriétaires de l'entreprise, le constructeur automobile Porsche et l'entrepreneur autrichien Michael Tojner, ne souhaitent plus injecter de fonds dans une activité déficitaire.

Un démantèlement de l'entreprise est attendu

Selon les experts, il est peu probable que Varta survive en tant qu'entité unique. Il est fort probable que les actifs de la marque soient vendus par morceaux. Il est rapporté que de grands créanciers, tels que la Deutsche Bank et plusieurs fonds spéculatifs, prévoient d'acquérir la division rentable de production de piles domestiques.

Parallèlement, Michael Tojner a exprimé son intérêt pour le rachat de la branche spécialisée dans les micro-batteries, notamment les éléments d'alimentation pour appareils auditifs. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung écrit également qu'une restructuration à grande échelle et la vente de divisions séparées sont le seul moyen de sauver au moins une partie de l'activité.

L'histoire de Varta a commencé en 1887, et pendant près d'un siècle et demi, elle a occupé des positions de leader sur le marché mondial. Les produits de l'entreprise ont été utilisés dans des domaines allant des appareils ménagers simples aux programmes spatiaux complexes. Cependant, ces dernières années, la concurrence accrue des pays asiatiques, notamment des fabricants chinois, a porté un coup dur à la position de l'entreprise.

Concurrence et déclin financier

Selon les statistiques, la situation financière de l'entreprise a commencé à se dégrader brutalement à partir de 2022. Cette année-là, les revenus issus de la vente de micro-batteries ont chuté de près de 47 %. Les produits Varta étaient également réputés sur le marché pour leur durabilité et leur qualité, mais la prolifération d'alternatives moins chères a eu un impact négatif sur le volume global des ventes de la marque.

Début 2024, Porsche et Michael Tojner avaient injecté des fonds supplémentaires pour sauver l'entreprise, et Varta avait été retirée de la bourse. Mais ces mesures n'ont pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, Varta produisait non seulement des batteries, mais aussi des systèmes de stockage d'énergie pour les foyers et les entreprises industrielles, mais le retard technologique et les coûts élevés ont conduit la marque légendaire à la crise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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