Guskov et Temirov valident leur poids : un grand combat à Abu Dhabi

La pesée officielle du tournoi UFC Fight Night 282 a eu lieu à Abu Dhabi. Les représentants de l'Ouzbékistan Bogdan Guskov et Ramazon Temirov ont respecté la limite de poids, enregistrant le même résultat que leurs adversaires.

Désormais, toute l'attention est tournée vers les combats du 25 juillet à l'Etihad Arena. Dans le combat principal de la soirée, Guskov affrontera Magomed Ankalaev tandis que Temirov montera dans l'octogone contre Steve Erceg.

Guskov et Ankalaev affichent le même poids

Les participants au combat principal des poids mi-lourds ont affiché le même résultat sur la balance.

Bogdan Guskov et Magomed Ankalaev ont tous deux enregistré 93,2 kilogrammes. Ainsi, une étape importante du processus officiel est franchie avant leur rencontre dans l'octogone.

Ce duel pourrait être décisif pour la carrière de Guskov à l'UFC. Une victoire contre un adversaire classé le propulserait parmi les meilleurs combattants de la division.

Temirov est également prêt pour son combat

Dans la catégorie des poids mouches, un autre représentant de l'Ouzbékistan, Ramazon Temirov, se mesurera à l'Australien Steve Erceg.

Les deux combattants ont affiché 57,2 kilogrammes sur la balance.

Erceg possède une grande expérience contre des adversaires de haut niveau. Pour Temirov, ce combat sera un test crucial pour renforcer sa position à l'UFC et progresser dans la division.

Tous les duels de la carte principale

Catégorie Combat Poids Mi-lourds Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov 93,2 — 93,2 kg Poids mouches Steve Erceg — Ramazon Temirov 57,2 — 57,2 kg Poids mi-moyens Islam Dulatov — Wellington Turman 77,6 — 77,1 kg Poids lourds Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune 120,4 — 117 kg Poids légers Magomed Zaynukov — Damian Rzepecki 70,5 — 70,5 kg Poids mi-moyens Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev 77,6 — 77,6 kg

Dans la plupart des combats de la carte principale, les poids étaient très proches. Cela montre que la technique et la tactique joueront un rôle plus important que la supériorité physique dans l'octogone.

Résultats de la carte préliminaire

La carte préliminaire met également en vedette plusieurs combattants expérimentés et prometteurs.

Catégorie Combat Poids Poids lourds Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen 112,5 — 111,1 kg Mi-lourds Dustin Jacoby — Muhammad Said 93 — 93,4 kg Poids mi-moyens Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson 77,6 — 77,3 kg Poids légers Ismael Bonfim — Axel Sola 70,5 — 70,5 kg Mi-lourds Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov 93,4 — 93,2 kg Poids légers Nurullo Aliev — Mike Davis 70,8 — 70,8 kg Poids coqs Abdul Hussein — Cody Gibson 61,5 — 61,7 kg

La participation de combattants renommés tels que Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio et Ismael Bonfim à la carte préliminaire accroît encore l'intérêt pour le tournoi.

L'intrigue principale : Guskov va-t-il créer la sensation ?

Bogdan Guskov affronte l'un des combattants les plus dangereux des poids mi-lourds de l'UFC avec peu de préavis. Sa puissance de frappe pourrait poser de sérieux problèmes à Ankalaev.

Ankalaev, quant à lui, possède un avantage en termes d'expérience, de lutte et de contrôle de l'octogone. Le choc entre la puissance de KO de Guskov et le style universel d'Ankalaev sera déterminant.

Les combats auront lieu le 25 juillet

Le tournoi UFC Fight Night 282 sera organisé le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi.

Pour les fans ouzbeks, deux combats seront au centre de l'attention : Bogdan Guskov contre Magomed Ankalaev et Ramazon Temirov contre Steve Erceg.

Selon vous, lequel de Guskov ou Temirov remportera la victoire la plus éclatante à Abu Dhabi ? Laissez votre avis dans les commentaires.