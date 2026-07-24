Guskov et Temirov valident leur poids : un grand combat à Abu Dhabi
La pesée officielle du tournoi UFC Fight Night 282 a eu lieu à Abu Dhabi. Les représentants de l'Ouzbékistan Bogdan Guskov et Ramazon Temirov ont respecté la limite de poids, enregistrant le même résultat que leurs adversaires.
Désormais, toute l'attention est tournée vers les combats du 25 juillet à l'Etihad Arena. Dans le combat principal de la soirée, Guskov affrontera Magomed Ankalaev tandis que Temirov montera dans l'octogone contre Steve Erceg.
Guskov et Ankalaev affichent le même poids
Les participants au combat principal des poids mi-lourds ont affiché le même résultat sur la balance.
Bogdan Guskov et Magomed Ankalaev ont tous deux enregistré 93,2 kilogrammes. Ainsi, une étape importante du processus officiel est franchie avant leur rencontre dans l'octogone.
Ce duel pourrait être décisif pour la carrière de Guskov à l'UFC. Une victoire contre un adversaire classé le propulserait parmi les meilleurs combattants de la division.
Temirov est également prêt pour son combat
Dans la catégorie des poids mouches, un autre représentant de l'Ouzbékistan, Ramazon Temirov, se mesurera à l'Australien Steve Erceg.
Les deux combattants ont affiché 57,2 kilogrammes sur la balance.
Erceg possède une grande expérience contre des adversaires de haut niveau. Pour Temirov, ce combat sera un test crucial pour renforcer sa position à l'UFC et progresser dans la division.
Tous les duels de la carte principale
Catégorie
Combat
Poids
Mi-lourds
Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov
93,2 — 93,2 kg
Poids mouches
Steve Erceg — Ramazon Temirov
57,2 — 57,2 kg
Poids mi-moyens
Islam Dulatov — Wellington Turman
77,6 — 77,1 kg
Poids lourds
Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune
120,4 — 117 kg
Poids légers
Magomed Zaynukov — Damian Rzepecki
70,5 — 70,5 kg
Poids mi-moyens
Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev
77,6 — 77,6 kg
Dans la plupart des combats de la carte principale, les poids étaient très proches. Cela montre que la technique et la tactique joueront un rôle plus important que la supériorité physique dans l'octogone.
Résultats de la carte préliminaire
La carte préliminaire met également en vedette plusieurs combattants expérimentés et prometteurs.
Catégorie
Combat
Poids
Poids lourds
Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen
112,5 — 111,1 kg
Mi-lourds
Dustin Jacoby — Muhammad Said
93 — 93,4 kg
Poids mi-moyens
Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson
77,6 — 77,3 kg
Poids légers
Ismael Bonfim — Axel Sola
70,5 — 70,5 kg
Mi-lourds
Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov
93,4 — 93,2 kg
Poids légers
Nurullo Aliev — Mike Davis
70,8 — 70,8 kg
Poids coqs
Abdul Hussein — Cody Gibson
61,5 — 61,7 kg
La participation de combattants renommés tels que Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio et Ismael Bonfim à la carte préliminaire accroît encore l'intérêt pour le tournoi.
L'intrigue principale : Guskov va-t-il créer la sensation ?
Bogdan Guskov affronte l'un des combattants les plus dangereux des poids mi-lourds de l'UFC avec peu de préavis. Sa puissance de frappe pourrait poser de sérieux problèmes à Ankalaev.
Ankalaev, quant à lui, possède un avantage en termes d'expérience, de lutte et de contrôle de l'octogone. Le choc entre la puissance de KO de Guskov et le style universel d'Ankalaev sera déterminant.
Les combats auront lieu le 25 juillet
Le tournoi UFC Fight Night 282 sera organisé le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi.
Pour les fans ouzbeks, deux combats seront au centre de l'attention : Bogdan Guskov contre Magomed Ankalaev et Ramazon Temirov contre Steve Erceg.
Selon vous, lequel de Guskov ou Temirov remportera la victoire la plus éclatante à Abu Dhabi ? Laissez votre avis dans les commentaires.
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