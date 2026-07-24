Une nouvelle ère pour l'équipe de France : Thierry Henry rêve du poste de sélectionneur

Le football français est à l'aube de grands changements. Alors que l'actuel sélectionneur Didier Deschamps devrait céder sa place à Zinedine Zidane, une autre légende, Thierry Henry, ne cache pas son désir de diriger les « Bleus » à l'avenir. La génération des champions du monde 1998 pourrait devenir la nouvelle tendance pour la succession à la tête de l'équipe nationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ancienne star d'Arsenal et de l'équipe de France, Thierry Henry a déjà commencé à faire ses preuves en tant qu'entraîneur. Son succès le plus récent est les Jeux Olympiques de Paris 2024, où l'équipe olympique de France, sous sa direction, a atteint la finale et remporté la médaille d'argent. Bien que la finale ait été perdue face à l'Espagne, les experts ont salué la capacité d'Henry à travailler avec les jeunes.

Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien coéquipier d'Henry, Jérémie Aliadière, a partagé ses réflexions sur le sujet. Selon lui, Thierry souhaite ardemment servir son pays. « Je suis sûr que Thierry serait ravi d'occuper ce poste. Tout le monde a vu son patriotisme et son amour pour la France lors des Jeux Olympiques. C'est un objectif qu'il garde toujours en tête », déclare Aliadière.

Expérience et projets futurs

La carrière d'entraîneur d'Henry a connu plusieurs étapes. Il a été entraîneur principal à Monaco et au CF Montréal en MLS, et a également été adjoint de Roberto Martinez au sein de l'équipe nationale de Belgique. Bien que l'expert de 48 ans soit revenu au rôle de consultant, il est prêt à étudier les offres appropriées. Pour lui, l'équipe de France restera toujours une priorité.

Actuellement, l'équipe de France est dirigée par Didier Deschamps depuis 14 ans. Sous sa direction, l'équipe a été championne du monde en 2018 et a remporté la Ligue des Nations. Il est presque acquis qu'après Deschamps, ce sera au tour de Zinedine Zidane, qui a remporté la Ligue des Champions trois fois consécutives avec le Real Madrid. On attend de Zidane qu'il atteigne de nouveaux sommets avec des stars comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Pour la Fédération Française de Football, faire confiance aux représentants de la « génération dorée » de 1998 devient une tradition. Si l'ère de Zinedine Zidane se termine avec succès, Thierry Henry pourrait logiquement être le candidat principal suivant. Son prestige sur la scène internationale et sa capacité à communiquer avec les jeunes joueurs offrent un avantage majeur aux Bleus.

Pour l'instant, Henry ne se précipite pas. Il continue d'acquérir de l'expérience en tant que consultant football, mais attend le bon moment pour revenir sur le devant de la scène en tant qu'entraîneur. La probabilité que l'avenir de l'équipe de France soit une fois de plus entre les mains de ses légendes est très élevée.